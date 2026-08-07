WR 10
In combinatie met een warmwater-hogedrukreiniger verwijdert u met de onkruidlans WR 10 onkruid niet alleen snel, maar ook zeer grondig. Met 10 cm grote sproeikop en sproeieradapter.
Heet water, tot 98°C, uit een warmwater-hogedrukreiniger van Kärcher en onze onkruidlans WR 10 met 10 centimeter grote sproeikop, staan garant voor effectief en efficiënt onkruid verwijderen op kleine ruimtes. De geïntegreerde sproeieradapter die compatibel is met al onze hogedrukreinigers, zorgt voor een optimale stroom heet water. Het compacte design en lage gewicht maken het werk veel lichter zodat moeiteloos ook langer zonder onderbreking kan worden gewerkt.
Kenmerken en voordelen
Effectieve onkruidbestrijding door optimaal samenspel van onkruidlans en warmwater-hogedrukreiniger
- Geïntegreerde sproeieradapter voor de juiste waterhoeveelheid bij elke Kärcher warmwater-hogedrukreiniger.
- Geavanceerde brandertechnologie zorgt voor de optimale watertemperatuur voor onkruidbestrijding (tot 98°C).
Compacte onkruidlans met laag gewicht
- Compact design voor onkruid verwijderen als er weinig ruimte is.
- Het geringe gewicht ontlast de gebruiker en maakt langer achtereen werken mogelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Effectief, chemievrij en comfortabel onkruid verwijderen in groenvoorzieningen
Reserveonderdelen WR 10
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.