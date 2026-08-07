WR 10

In combinatie met een warmwater-hogedrukreiniger verwijdert u met de onkruidlans WR 10 onkruid niet alleen snel, maar ook zeer grondig. Met 10 cm grote sproeikop en sproeieradapter.

Heet water, tot 98°C, uit een warmwater-hogedrukreiniger van Kärcher en onze onkruidlans WR 10 met 10 centimeter grote sproeikop, staan garant voor effectief en efficiënt onkruid verwijderen op kleine ruimtes. De geïntegreerde sproeieradapter die compatibel is met al onze hogedrukreinigers, zorgt voor een optimale stroom heet water. Het compacte design en lage gewicht maken het werk veel lichter zodat moeiteloos ook langer zonder onderbreking kan worden gewerkt.

Kenmerken en voordelen
Effectieve onkruidbestrijding door optimaal samenspel van onkruidlans en warmwater-hogedrukreiniger
  • Geïntegreerde sproeieradapter voor de juiste waterhoeveelheid bij elke Kärcher warmwater-hogedrukreiniger.
  • Geavanceerde brandertechnologie zorgt voor de optimale watertemperatuur voor onkruidbestrijding (tot 98°C).
Compacte onkruidlans met laag gewicht
  • Compact design voor onkruid verwijderen als er weinig ruimte is.
  • Het geringe gewicht ontlast de gebruiker en maakt langer achtereen werken mogelijk.
Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,7
Videos
Toepassingen
  • Effectief, chemievrij en comfortabel onkruid verwijderen in groenvoorzieningen
Reserveonderdelen WR 10 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.

Table for products: WR 10 (2.114-016.0) and WR 20 (2.114-014.0)

Machine

HDS 6/14(-4) C(X)

Nozzle

2.113-070.0

Nozzle Size

25

Machine

HDS 7/16 C(X)

Nozzle

2.113-041.0

Nozzle Size

28

Machine

HDS 8/17 C(X)

Nozzle

2.113-071.0

Nozzle Size

32

Machine

HDS 8/18-4 C(X)

Nozzle

2.113-071.0

Nozzle Size

32

Machine

HDS 7/12-4 M(X)

Nozzle

2.113-006.0

Nozzle Size

38

Machine

HDS 8/18-4 M(X)

Nozzle

2.113-071.0

Nozzle Size

32

Machine

HDS 9/18-4 M(X)

Nozzle

2.113-005.0

Nozzle Size

36

Machine

HDS 10/20-4 M(X)

Nozzle

2.113-021.0

Nozzle Size

40

Machine

HDS 12/18-4 S(X)

Nozzle

2.113-010.0

Nozzle Size

48

Machine

HDS 13/20-4 S(X)

Nozzle

2.113-025.0

Nozzle Size

55

Machine

HDS 1000 De

Nozzle

2.113-023.0

Nozzle Size

50

Machine

HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1

Nozzle

2.114-001.0

Nozzle Size

45