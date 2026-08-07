WV microvezel-wisovertrek Outdoor

Ideaal voor buitenvensters: de microvezel overtrek met klittenbandbevestiging en bijzonder veel schurende vezels. Met vuilkrabber voor hardnekkig vuil.

De microvezel overtrek kan met klittenband heel eenvoudig op de sproeifles worden bevestigd en er weer vanaf worden gehaald. De pad heeft bijzonder veel schurende vezels en is daarom vooral geschikt voor de reiniging van buitenvensters. Met de meegeleverde vuilkrabber verwijdert u ook zeer hardnekkig vuil van ruiten.

Kenmerken en voordelen
Microvezel overtrek Outdoor
  • Voor streepvrij schone ramen.
Bevestiging met klittenband
  • De microvezel overtrek kan met klittenband heel eenvoudig op de sproeifles worden bevestigd en er weer vanaf worden gehaald
Vuilschraper
Geschikt voor set sproeiflessen Extra (2.633-129.0) voor de Window Vac
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Vezelsamenstelling textiel 70% polyester; 30% polyamide
Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 70 x 275 x 30
Toepassingen
  • ramen en glasoppervlakken
  • Tegels
  • Spiegels
  • Hardnekkig vuil