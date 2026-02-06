Dankzij de zachte borstelharen reinigt de zachte borstel langdurig en laat geen residu achter. De borstel is speciaal ontwikkeld voor de VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily en de VC 7 Cordless yourMax stofzuigers. De borstel maakt indruk met zijn breedte en de schuine, smalle en ovale haren en is daarom perfect voor het reinigen zonder sporen achter te laten en het efficiënt afstoffen van grote, kleine en gevoelige oppervlakken.