De verlengslang met een nominale breedte van DN 40 is ideaal voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers. Aan de accessoire kant heeft de 2,5 meter lange slang een clip 2.0 aansluiting. Deze zijn compatibel met stofzuigers van bouwjaar 2017. De verlengslang is voorzien van een aansluitmof zodat deze snel en eenvoudig kan worden aangesloten op de betreffende zuigslang.