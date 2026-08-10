Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, Clip 2.0, klikvergrendeling
De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2 m is geschikt voor gebruik met Kärcher droogzuigers.
De verlengslang met een nominale breedte van DN 40 is ideaal voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers. Aan de accessoire kant heeft de 2,5 meter lange slang een clip 2.0 aansluiting. Deze zijn compatibel met stofzuigers van bouwjaar 2017. De verlengslang is voorzien van een aansluitmof zodat deze snel en eenvoudig kan worden aangesloten op de betreffende zuigslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|2
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Uitvoering
|standaard
|Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾
|clip 2.0
|Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾
|klik sluiting
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|460 x 360 x 90