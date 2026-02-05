Entegre park etme ucu bulunan ayarlanabilir ıslak ve kuru vakum nozulu
Mükemmel kir emme işlevi için ayarlanabilir ıslak ve kuru vakum nozulu. Ayak pedalı kullanılarak ıslak veya kuru kirlere kolay adaptasyon. Tüm Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik, ıslak kuru elektrikli süpürgeler için.
Kirlerin, kuru veya ıslak, ince veya kaba kir olması fark etmez; ayarlanabilir ıslak ve kuru vakum nozulu, kirleri mükemmel şekilde emer ve yanlamasına makaraları sayesinde optimum kayma hareketiyle etkileyici niteliktedir. Ayrıca, ayak pedalı yoluyla, ıslak ve kuru kirlere hızlı ve kolay bir şekilde adapte olabilir. Çalışmaya mola verildiğinde, emme borusu ve zemin nozulunun hızlı ve konforlu ara parkı için pratik park etme ucu.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (Parça(lar))
|1
|Standart iç çap (mm)
|35
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|260 x 70 x 124
Uyumlu makineler
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18 (BY-)
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 (BSY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- KWD 3 V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- KWD 6 P S V-30/8/22/T (BSY)
- SE 4
- SE 4 Plus Spezial
- SE 5
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Bataryalı Kompakt Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 1 Classic
- WD 2 Plus S V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-12/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti
- WD 3 Premium Bataryalı Islak Kuru Süpürge
- WD 3 S V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 5 Control
- WD 5 Premium Islak Kuru Süpürge
- WD 5 S V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 5 V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC (YSY)
- WD 6 P S V-30/6/22/T Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 6 P V-25/8/22/T (YYY) *EU
- WD 7 Control P S
- WD1 Islak Kuru Süpürge Bataryalı Set
Uygulama alanları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Teras
- Giriş alanları
- Hobi alanları
- Mahzen ve depolar
- Garajlar
- Atölyeler
- Restorasyon
- Sıvılar