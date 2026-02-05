Entegre park etme ucu bulunan ayarlanabilir ıslak ve kuru vakum nozulu

Mükemmel kir emme işlevi için ayarlanabilir ıslak ve kuru vakum nozulu. Ayak pedalı kullanılarak ıslak veya kuru kirlere kolay adaptasyon. Tüm Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik, ıslak kuru elektrikli süpürgeler için.

Kirlerin, kuru veya ıslak, ince veya kaba kir olması fark etmez; ayarlanabilir ıslak ve kuru vakum nozulu, kirleri mükemmel şekilde emer ve yanlamasına makaraları sayesinde optimum kayma hareketiyle etkileyici niteliktedir. Ayrıca, ayak pedalı yoluyla, ıslak ve kuru kirlere hızlı ve kolay bir şekilde adapte olabilir. Çalışmaya mola verildiğinde, emme borusu ve zemin nozulunun hızlı ve konforlu ara parkı için pratik park etme ucu.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Adet (Parça(lar)) 1
Standart iç çap (mm) 35
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 260 x 70 x 124
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
  • Teras
  • Giriş alanları
  • Hobi alanları
  • Mahzen ve depolar
  • Garajlar
  • Atölyeler
  • Restorasyon
  • Sıvılar