Kirlerin, kuru veya ıslak, ince veya kaba kir olması fark etmez; ayarlanabilir ıslak ve kuru vakum nozulu, kirleri mükemmel şekilde emer ve yanlamasına makaraları sayesinde optimum kayma hareketiyle etkileyici niteliktedir. Ayrıca, ayak pedalı yoluyla, ıslak ve kuru kirlere hızlı ve kolay bir şekilde adapte olabilir. Çalışmaya mola verildiğinde, emme borusu ve zemin nozulunun hızlı ve konforlu ara parkı için pratik park etme ucu.