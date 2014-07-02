Araba temizleyicisi ile FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Temizlik maddesinin uygulanması için hızlı geçiş sistemi, tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında hızlı geçiş yapılmasına izin verir. Temizlik maddesi dozu, köpük nozulunda (sarı düğme) kolayca ayarlanabilir. Jet düzeyi, gerektiği gibi ayarlanabilir. Tüketiciye yönelik, K2 - K7 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.