FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı
Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.
Araba temizleyicisi ile FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Temizlik maddesinin uygulanması için hızlı geçiş sistemi, tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında hızlı geçiş yapılmasına izin verir. Temizlik maddesi dozu, köpük nozulunda (sarı düğme) kolayca ayarlanabilir. Jet düzeyi, gerektiği gibi ayarlanabilir. Tüketiciye yönelik, K2 - K7 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Deterjan doz ayarlaması
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|antrasit
|Ağırlık (kg)
|1,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|103 x 201 x 260
|Uygunluk
|2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.
Videos
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
Uygulama alanları
- Araçlar
- Karavanlar