Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q

2009’dan bu yana imal edilen basınçlı yıkama makineleri (K 2 ila K 7) için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. Yedek hortum, 160 bar’a kadar bir basınca dayanır ve 60°C’ye kadar sıcaklıklar için uygundur.

Özellikler ve faydalar
Kolay bağlantı adaptörü
  • Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.
Teknik veriler

Sıcaklık (°C) max. 60
Maksimum basınç (Bar) 180
Uzunluk (m) 9
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,8
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 245 x 245 x 65
Aksesuarlar