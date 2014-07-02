Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q
2009’dan bu yana imal edilen basınçlı yıkama makineleri (K 2 ila K 7) için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. Yedek hortum, 160 bar’a kadar bir basınca dayanır ve 60°C’ye kadar sıcaklıklar için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Kolay bağlantı adaptörü
- Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Sıcaklık (°C)
|max. 60
|Maksimum basınç (Bar)
|180
|Uzunluk (m)
|9
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|245 x 245 x 65
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car