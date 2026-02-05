Household kit
Özellikler ve faydalar
Kuru emiş başlığına değiştirme
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (parça)
|3
|Standart iç çap (mm)
|ID 35
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|260 x 65 x 257
Uyumlu makineler
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18 (BY-)
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 (BSY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- KWD 3 V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- KWD 6 P S V-30/8/22/T (BSY)
- SE 4
- SE 4 Plus Spezial
- SE 5
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Bataryalı Kompakt Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 1 Classic
- WD 2 Plus S V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-12/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti
- WD 3 Premium Bataryalı Islak Kuru Süpürge
- WD 3 S V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 5 Control
- WD 5 S V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 5 V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC (YSY)
- WD 6 P S V-30/6/22/T Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 6 P V-25/8/22/T (YYY) *EU
- WD 7 Control P S
- WD1 Islak Kuru Süpürge Bataryalı Set
Uygulama alanları
- Halılar
- Sert zeminler
- Döşeme
- Döşemeli mobilyalar
- Minder