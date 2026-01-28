Dung dịch làm sạch tạo bọt RM 615, 1l

Với khả năng làm sạch cao do tạo bọt nhiều, dung dịch giúp loại bỏ dầu và chất bẩn nhờn, cũng như bụi bẩn từ xe cộ và đường phố một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm không chứa phốt-phát và dịu nhẹ trên vật liệu.