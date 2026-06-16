Battery Power 36/50

Pourquoi avoir plusieurs batteries lorsqu'une seule suffit : la batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah de Kärcher est utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. Vous faites donc l'économie de l'achat de plusieurs batteries. Grâce aux cellules lithium-ion, la batterie assure constamment un niveau de performance uniforme. De même, l'autodécharge de la batterie ainsi que la perte de capacité liée aux décharges partielles fréquentes (effet mémoire) appartiennent désormais au passé. La technologie temps réel innovante à afficheur LCD intégré affiche instantanément l'autonomie restante, le niveau de charge et la capacité de la batterie. Et grâce aux éléments de boîtier souples et agréables au toucher, la batterie ne glisse pas, même sur des surfaces lisses ou inclinées.