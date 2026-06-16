Battery Power 36/50
Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.
Pourquoi avoir plusieurs batteries lorsqu'une seule suffit : la batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah de Kärcher est utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. Vous faites donc l'économie de l'achat de plusieurs batteries. Grâce aux cellules lithium-ion, la batterie assure constamment un niveau de performance uniforme. De même, l'autodécharge de la batterie ainsi que la perte de capacité liée aux décharges partielles fréquentes (effet mémoire) appartiennent désormais au passé. La technologie temps réel innovante à afficheur LCD intégré affiche instantanément l'autonomie restante, le niveau de charge et la capacité de la batterie. Et grâce aux éléments de boîtier souples et agréables au toucher, la batterie ne glisse pas, même sur des surfaces lisses ou inclinées.
Caractéristiques et avantages
Technologie temps réel innovanteL'afficheur LCD intégré affiche en permanence l'autonomie restante, le temps de charge restant et le niveau de charge.
Appareils Kärcher sans fil 36 VUtilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Cellules lithium-ion performantesLa batterie lithium-ion garantit des performances constantes et empêche l'auto-décharge ainsi que l'effet mémoire.
Mode de stockage automatique
- Prolonge la durée de vie des cellules
Protection contre les projections d'eau selon IPX 5
- Protection sûre pour les applications à jet d'eau.
Gestion efficace de la température
- Des performances maximales grâce à une accumulation efficace de la chaleur et à une gestion intelligente de la batterie.
Surveillance intelligente des cellules
- Protège la batterie contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
Boîtier robuste
- Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|5
|Énergie (Wh)
|180
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|1,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|134 x 88 x 118
Vidéos
Appareils compatibles
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