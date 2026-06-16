La brosse pour joints XXL est un accessoire particulièrement utile pour le nettoyage à la vapeur. Le brossage auparavant fastidieux des joints de carrelage en ciment est au contraire un jeu d'enfant avec cette brosse. La brosse peut être simplement emmanchée sur les tubes rallonges pour permettre une utilisation confortable en position debout. L'articulation flexible de la brosse assure un grand confort de nettoyage tant sur le sol que sur les murs. La vapeur se diffuse rapidement et de façon homogène sur la brosse pour atteindre même les zones difficiles d'accès. La taille de la brosse pour joints ainsi que la disposition des poils en une rangée permettent de nettoyer une grande surface en peu de temps. Nettoyage d'une simplicité et d'une rapidité inégalées – sans produit chimique. Si les poils sont usés, il est possible de remplacer très facilement l'ensemble de la réglette à brosse.