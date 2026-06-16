De XXL-gewrichtsborstel is een bijzonder handig accessoire voor stoomreiniging. De voorheen moeizame taak van het schrobben van cementtegelvoegen wordt met deze borstel kinderspel. De borstel kan eenvoudig aan de verlengbuizen worden bevestigd, zodat deze comfortabel staand kan worden gebruikt. Het flexibele scharnier van de borstel zorgt voor comfort bij gebruik zowel op de vloer als op de muren. De stoom wordt snel en gelijkmatig over de borstel verdeeld en bereikt zelfs plekken die anders moeilijk te bereiken zijn. De grootte van de voegenborstel en de plaatsing van de borstelharen in een rij zijn zo gekozen dat in zo kort mogelijke tijd een zo groot mogelijk oppervlak kan worden gereinigd. Een onvergelijkbaar eenvoudige en snelle reinigingservaring – zonder chemicaliën. Als de borstelharen op een gegeven moment versleten zijn, kan de gehele borstelstrip eenvoudig worden vervangen.