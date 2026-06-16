XXL voegenborstel
Moeiteloze en efficiënte voegenreiniging, zonder chemicaliën. De grote XXL voegenborstel met flexibele voeg is de perfecte oplossing voor het reinigen van de meest uiteenlopende tegelvoegen.
De XXL-gewrichtsborstel is een bijzonder handig accessoire voor stoomreiniging. De voorheen moeizame taak van het schrobben van cementtegelvoegen wordt met deze borstel kinderspel. De borstel kan eenvoudig aan de verlengbuizen worden bevestigd, zodat deze comfortabel staand kan worden gebruikt. Het flexibele scharnier van de borstel zorgt voor comfort bij gebruik zowel op de vloer als op de muren. De stoom wordt snel en gelijkmatig over de borstel verdeeld en bereikt zelfs plekken die anders moeilijk te bereiken zijn. De grootte van de voegenborstel en de plaatsing van de borstelharen in een rij zijn zo gekozen dat in zo kort mogelijke tijd een zo groot mogelijk oppervlak kan worden gereinigd. Een onvergelijkbaar eenvoudige en snelle reinigingservaring – zonder chemicaliën. Als de borstelharen op een gegeven moment versleten zijn, kan de gehele borstelstrip eenvoudig worden vervangen.
Kenmerken en voordelen
Rangschikking van de borstelharenDoor de borstelharen op een rij te plaatsen, kunnen de voegen nauwkeurig en efficiënt worden gereinigd. De XXL voegenborstel reinigt de voegen snel en effectief en verwijdert vuil dat zich in diepe ruimtes heeft vastgezet. Voegen in de badkamer en keuken zien er weer als nieuw uit.
Beweegbaar gewrichtHet flexibele scharnier van de XXL voegenborstel zorgt voor een eenvoudige en moeiteloze voegenreiniging vanuit verschillende posities en hoeken. Het gebruik ervan in combinatie met de verlengbuizen van onze stoomreiniger is erg handig in vergelijking met het handmatig reinigen van voegen. Alles kan comfortabel staand worden gedaan.
Hoge kwaliteit materiaal van de borstels.Lange levensduur dankzij extreem slijtvaste borstelharen. Gebruik op cementvoegen, niet op siliconenvoegen.
Vervangbare borstelstang
- Als de borstelharen versleten zijn, kan de hele rij borstels eenvoudig worden uitgetrokken en vervangen door een nieuwe.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|156 x 39 x 217
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Toepassingen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
Onderdelen XXL voegenborstel
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