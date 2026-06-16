Grande brosse ronde
Elle permet d’éliminer les salissures tenaces sur une plus grandes surfaces en un laps de temps réduit.
Une plus grande surface dans le même délai – à l'aide de la grande brosse ronde, vous pouvez nettoyer de grandes surfaces plus rapidement. Les salissures tenaces peuvent être enlevés d'une surface beaucoup plus grande dans le même délai avec la grande brosse ronde qu'avec des brosses plus petites.
Caractéristiques et avantages
Grande surface de nettoyage
- Nettoyage rapide de grandes surfaces.
Poils de haute qualité.
- Brosse large, robuste, elle enlève facilement les saletés
Nettoyage simple de large surface grâce au design de la brosse
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|50 x 50 x 48
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix (Premium) Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron Kit
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + IronKit
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
- SC 1 Premium Floor Kit
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium Iron