Kit de brosses pour joints
Pour un nettoyage sans effort et efficace des joints, sans aucun produit chimique : le kit de brosses pour joints pratique se compose de 4 brosses pour joints noires et convient parfaitement au nettoyage des joints de carrelage.
Avec le kit de brosses pour joints, le nettoyage, par exemple celui des joints de carrelage de la salle de bains ou de la cuisine, devient un jeu d'enfant. Grâce à la forme des poils parfaitement ajustée aux joints, les poils sont plaqués dans les joints avec toute la puissance de la vapeur, garantissant ainsi des joints de carrelage impeccables en un tour de main, et ce, sans utiliser le moindre produit chimique.
Caractéristiques et avantages
Poils de haute qualité.
- Élimination facile des saletés incrustées.
- Longue durée de vie grâce à une usure lente des poils.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|46 x 8 x 58
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)