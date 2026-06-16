Voegborstelset
Moeiteloze en efficiënte reiniging van spleten en voegen, zonder chemische reinigingsmiddelen: de praktische set met voegborstels bestaat uit vier zwarte borstels en is perfect voor het reinigen van voegen.
De voegborstelset maakt het reinigen van tegelvoegen in bijvoorbeeld de badkamer of keuken eenvoudiger dan ooit. De vorm van de borstelharen is perfect afgestemd op spleten en voegen, nestelt zich er met volle kracht in en produceert in een mum van tijd propere tegelvoegen - en dat allemaal zonder het gebruik van reingigingsmiddelen.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit materiaal van de borstels.
- Verwijdert hardnekkig vuil eenvoudig.
- Lange levensduur dankzij langzamere slijtage van borstelharen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|46 x 8 x 58
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Toepassingen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)