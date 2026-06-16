Le jeu de lingettes de sol polyvalentes EasyFix inclut 3 lingettes différentes pour un nettoyage hygiénique des sols au nettoyeur vapeur. La lingette douce présente une perméabilité réduite à la vapeur, idéale pour les sols vitrifiés délicats. La lingette ultra abrasive possède une part plus élevée de fibres abrasives pour un décollement particulièrement aisé des saletés tenaces. Avec ses fibres abrasives, la lingette abrasive favorise le décollement de la saleté et, grâce à ses parts de textile souple supplémentaires, elle offre un excellent ramassage des saletés, par exemple lors du rinçage à la main après le nettoyage à la lingette ultra abrasive. Grâce au système de bandes autoagrippantes, les lingettes se fixent facilement et rapidement au suceur pour sol du nettoyeur vapeur : il suffit de presser la lingette de sol contre le suceur pour sol EasyFix et voilà ! Pendant le travail, la lingette reste bien en position. Une fois le nettoyage terminé, la lingette utilisée peut être enlevée du suceur pour sol EasyFix sans contact avec la saleté : à cet effet, il suffit de poser le pied sur le rabat fixé à la lingette et de retirer le suceur pour sol vers le haut.