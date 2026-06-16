Set suceur à main souple
Set comprenant le suceur à main souple et la lingette en microfibres assortie, parfait pour le nettoyage des salissures tenaces sur les surfaces droites et courbes (par ex. lavabos) de la cuisine et de la salle de bains.
Le set suceur à main souple se compose d'un suceur à main doté d'ailettes latérales souples ainsi que d'une lingette en microfibres haut de gamme. L'association des deux assure une propreté optimale sur les surfaces droites et courbes difficiles à atteindre. Le suceur à main s'ajuste automatiquement à la surface correspondante en exerçant une légère pression. La lingette permet un ramassage des saletés particulièrement efficace grâce à son tissu textile à texture bouclée spéciale. La grande perméabilité à la vapeur permet d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques : même les coins et les bords sont nettoyés en un clin d'œil. Grâce au système de bandes autoagrippantes, la lingette se fixe facilement et rapidement sur le suceur à main. Pendant le travail, la lingette reste bien en position et ne risque pas de glisser. Après le nettoyage, la lingette usagée peut être retirée du suceur à main sans contact avec la saleté.
Caractéristiques et avantages
Ailettes latérales souplesLe suceur à main souple s'ajuste aisément aux courbures, par ex. sur les lavabos et les baignoires. Une grande diversité de surfaces est nettoyée efficacement, sans laisser de résidus de saleté. Grâce aux ailettes latérales en pointe, même les endroits difficiles à atteindre, par ex. derrière la robinetterie, peuvent être nettoyés sans effort.
Chiffon microfibre de haute qualitéLe chiffon microfibre à boucles assure une absorption particulièrement optimale des saletés et un nettoyage en profondeur. Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Fixation facile par velcrosUne simple pression suffit à fixer le chiffon sur le suceur à main. Le chiffon reste en place pendant le nettoyage.
Languette sur le chiffon
- Changement de chiffon sans contact avec la saleté : il suffit de maintenir le chiffon par la languette et de tirer le suceur à main vers le haut.
La lingette dépasse sur tout le pourtour du suceur à main
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
- Protège les meubles des rayures.
Petit format
- La taille du suceur à main le prédestine aux surfaces moyennes.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|160 x 170 x 55
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Plaques de cuisson
- Four
- Hottes aspirantes