Flexibele handsproeier set
De set met flexibel handmondstuk en bijpassende microvezeldoek, perfect voor het reinigen van hardnekkig vuil op rechte en gebogen oppervlakken (bijv. wastafels) in de keuken en badkamer.
De flexibele handsproeierset bestaat uit een handsproeier met flexibele zijvleugels en een hoogwaardige microvezeldoek. Beide samen zorgen voor optimale, schone resultaten op rechte en gebogen, moeilijk bereikbare oppervlakken. Door er lichtjes op te drukken, past het handmondstuk zich automatisch aan het betreffende oppervlak aan. Het doek biedt een bijzonder goede vuilopname dankzij het textielweefsel met een speciale lussenstructuur. De hoge dampdoorlatendheid zorgt voor uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten – zelfs hoeken en randen zijn in een mum van tijd gereinigd. Dankzij het klittenbandsysteem kan de doek snel en eenvoudig aan de handsproeier worden bevestigd. Tijdens het werk blijft het doek stevig op zijn plaats en kan niet wegglijden. Na het reinigen kan de gebruikte doek uit de handsproeier worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil.
Kenmerken en voordelen
Flexibele zijvleugelsHet flexibele handmondstuk past zich aan rondingen aan, b.v. B. gemakkelijk uit gootstenen en badkuipen. Een grote verscheidenheid aan oppervlakken wordt efficiënt gereinigd zonder dat er restvuil achterblijft. De taps toelopende zijvleugels kunnen ook worden gebruikt om moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken, b.v.B. achter het armatuur, kan moeiteloos worden gereinigd.
Hoogwaardig microvezeldoekDe speciale lusstructuur in het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten. Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Handige klittenbandbevestigingBevestig het doekje eenvoudig aan het handmondstuk door er eenvoudig op te drukken. De doek glijdt niet weg tijdens het schoonmaken.
Flap op de doek
- Geen contact met vuil bij het verwisselen van de doek: houd de doek eenvoudig op het lipje en trek het handmondstuk naar boven.
Aan alle zijden van de handsproeier steekt een flap uit
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
- Beschermt het meubilair tegen krassen.
Klein formaat
- Door zijn formaat is de handsproeier geschikt voor middelgrote oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|160 x 170 x 55
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Toepassingen
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Douchecabine/badkuip
- Werkoppervlakken in de keuken
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- oven
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