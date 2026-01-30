Met de AD 2 Limited Edition aszuiger zuig je asresten volledig op zonder in contact te komen met het vuil. Deze krachtige Kärcher aszuiger en zijn extra lange vlamvertragende spleetzuigmond, die eenvoudig op het handvat kan worden gemonteerd, maken dit mogelijk. U verwijdert het vuil moeiteloos en zeer effectief, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. De geïntegreerde filterreiniging zorgt voor een langdurige zuigkracht, waarbij een verstopte filter met een druk op de knop wordt gereinigd, zodat de zuigkracht direct weer wordt verhoogd. De metalen container, een flexibele zuigslang van gecoat metaal en vlamvertragend materiaal van topkwaliteit zorgen voor maximale veiligheid bij het opzuigen van as (tot max. 40°C). Dankzij het 1-delige filtersysteem, bestaande uit een robuuste vlakfilter en metalen grofvuilfilter, en de praktische handgreep aan de container, kan deze comfortabel, snel en zonder contact met vuil worden geleegd. Het compacte ontwerp van het apparaat garandeert ruimtebesparende opslag en de mogelijkheid om de zuigslang in een comfortabele leunpositie neer te zetten.