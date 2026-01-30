As-en droogzuiger AD 2 Limited Edition
De AD 2 aszuiger is het ideale apparaat om snel en comfortabel assen te verwijderen. Limited edition inclusief extra lange vlamvertragende spleetzuigmond voor moeilijk bereikbare plaatsen.
Met de AD 2 Limited Edition aszuiger zuig je asresten volledig op zonder in contact te komen met het vuil. Deze krachtige Kärcher aszuiger en zijn extra lange vlamvertragende spleetzuigmond, die eenvoudig op het handvat kan worden gemonteerd, maken dit mogelijk. U verwijdert het vuil moeiteloos en zeer effectief, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. De geïntegreerde filterreiniging zorgt voor een langdurige zuigkracht, waarbij een verstopte filter met een druk op de knop wordt gereinigd, zodat de zuigkracht direct weer wordt verhoogd. De metalen container, een flexibele zuigslang van gecoat metaal en vlamvertragend materiaal van topkwaliteit zorgen voor maximale veiligheid bij het opzuigen van as (tot max. 40°C). Dankzij het 1-delige filtersysteem, bestaande uit een robuuste vlakfilter en metalen grofvuilfilter, en de praktische handgreep aan de container, kan deze comfortabel, snel en zonder contact met vuil worden geleegd. Het compacte ontwerp van het apparaat garandeert ruimtebesparende opslag en de mogelijkheid om de zuigslang in een comfortabele leunpositie neer te zetten.
Kenmerken en voordelen
Kärcher ReBoost filterreinigingstechnologie – filterreiniging met één druk op de knopVoor constante, langdurige zuigkracht. Geschikt voor het opzuigen van grote hoeveelheden vuil.
Filtersysteem bestaande uit één enkel onderdeel (vlambestendig) met een robuuste vlakfilter en een metalen grofvuilfilterOm het reservoir gemakkelijk te kunnen leegmaken en schoonmaken zonder in contact te komen met het vuil. Zeer hoge graad aan comfort dankzij de snelle verwijdering van de filter in één enkele stap.
Vlambestendig materiaal, een metalen reservoir en een metalen slang (opgevijzeld)Voor een maximale veiligheid tijdens het opzuigen van assen – zelfs als het foutief wordt gebruikt.
Gebogen handzuigbuis
- Voor grondige reiniging van alle hoeken en moeilijk te bereiken plaatsen in een kachel.
Zuigslang van 1,2 meter gemaakt in opgevijzeld metaal
- Voor een hoge graad van flexibiliteit en flexibel werken.
"Pull & Push" sluitsysteem
- De container kan snel en handig worden geopend, gesloten en leeggemaakt.
Praktische handgreep op het reservoir
- Om het reservoir op een handige manier te kunnen leegmaken.
Handige parkeerpositie op het toestel
- Gemakkelijk toegankelijke opberging van de zuigslang – ideaal om het toestel neer te zetten tijdens een werkonderbreking.
Grote kabelhaak
- Voor een veilige en handige opberging van deaansluitkabel.
Compact en lichtgewicht design
- Voor een plaatsbesparend opberging van het toestel.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|600
|Zuigvermogen (W)
|140
|Vacuüm (mbar)
|max. 210
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 40
|Capaciteit van de tank (l)
|14
|Materiaal van de tank
|metaal
|Stroomkabel (m)
|4
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|82
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 330 x 440
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.2 m
- Materiaal zuigslang: Metaal, gecoat
- Plintenzuigmond, extra lang, vlambestendig
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Polyester, vlambestendig
- Grofvuilfilter
- Grofvuilfilter, materiaal: metaal
Uitvoering
- Filterreinigingsfunctie
- Comfortabele handgreep en reservoir
- Steunpositie voor de zuigslang
- Kabelhaak
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
Videos
Toepassingen
- Verwijderen van assen
- Haarden, kachels,…
- Barbecues
Toebehoren
Onderdelen AD 2 Limited Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.