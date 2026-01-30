Stofzuiger met dweilfunctie FCV 3 Natural N
Stofzuigen, dweilen, drogen: de veelzijdige FCV 3 vloerreiniger met 30 min batterijduur, Advanced!Power modus en meegeleverde natuurlijk reinigingsmiddel – ideaal voor harde vloeren en tapijten.
Ervaar vloeren die zo schoon zijn dat ze glanzen met de FCV 3 Natural N en combineer met het natuurlijke vloerreinigingsmiddel RM 538N voor ecologische reiniging. De 3-in-1 vloerreiniger met innovatieve Xtra!Clean-functie stofzuigt, dweilt en droogt, waardoor het reinigen van harde vloeren, tapijten en zelfs het opruimen van gemorste vloeistoffen een fluitje van een cent wordt en tot 50 procent tijd bespaart*. Kies uit drie reinigingsmodi – standaardmodus met waterverdeling, droogmodus en de krachtige Advanced!Power-modus*** – en pak elk vuil aan, of het nu gaat om stof, dierenharen of hardnekkige vlekken. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot wel 500 rolomwentelingen per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar elimineert ook tot 99 procent van de bacteriën** voor hygiënische reinheid. Bovendien bieden de duurzame batterij met een looptijd tot 30 minuten voor het non-stop reinigen van tot wel 130 vierkante meter en de geïntegreerde zelfreinigingsfunctie maximaal gemak – voor eenvoudig reinigen zonder vuile handen te krijgen.
Kenmerken en voordelen
3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogenHalveert de schoonmaaktijd en garandeert een perfect schoon resultaat!* Dankzij de geïntegreerde zuigfunctie is vooraf stofzuigen niet meer nodig. Drie reinigingsmodi voor elk type vuil – zelfs hardnekkig vuil en grote morsingen zijn geen probleem. Past zich aan verschillende vloertypes aan voor een effectieve en grondige reiniging tot aan de rand – zelfs op tapijten en vloerkleden in de droge modus.
Effectieve Hygienic!Spin-technologieBewezen verwijdering van 99% van alle bacteriën voor een hygiënisch en schoon huis. De rol draait tot wel 500 omwentelingen per minuut voor een vlekkeloos dweilresultaat. Slim twee-tanksysteem voor een constante toevoer van schoon water, gescheiden van het vuile water.
Ultra krachtige Advanced Power-modusVerwijdert zelfs het hardnekkigste opgedroogde vuil met 60% meer zuigkracht en 20% betere waterverdeling dan de standaardstand. Vloeren drogen razendsnel en zijn direct weer beloopbaar.
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteem
- Meertraps filtersysteem beschermt de motor betrouwbaar tegen vocht.
- Uitstekende filtratie dankzij het zeer efficiënte vlakfilter – vangt zelfs de kleinste stofdeeltjes in de lucht effectief op.
- Droge modus is ideaal voor gebruik op tapijten en vloerkleden.
Efficiënte Comfort!Cell lithium-ion batterij
- Indrukwekkende reinigingsresultaten dankzij hoge snelheden en optimale zuigkracht en dweilprestaties.
- Maximale bewegingsvrijheid met een batterijduur tot 30 minuten – ideaal voor oppervlakken tot 130 m².
- Batterij kan tijdens onderhoud snel worden vervangen voor een langere levensduur van het product – goed voor zowel je portemonnee als het milieu.
Probleemloos schoonmaken met LED-display
- Belangrijke informatie zoals de resterende gebruiksduur of de reinigingsmodus altijd zichtbaar.
- Slimme tankniveau-indicatie met overloopbeveiliging en automatische uitschakeling als het vuilwatertankje niet geleegd wordt.
- Eenvoudig legen en vullen van de tank – zonder in contact te komen met vuil.
System!Clean zelfreinigende functie
- Effectieve zelfreinigingsfunctie met tot 550 rolomwentelingen per minuut – voor snel en gemakkelijk schoonmaken zonder in contact te komen met vuil.
- Praktische opbergruimte voor apparaat en accessoires, zelfs tijdens het opladen.
Specificaties
Technische gegevens
|Gebiedsprestatie per acculading (m²)
|130
|Tankinhoud schoonwatertank (ml)
|800
|Tankinhoud vuilwatertank (ml)
|425
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|160
|Aandrijving
|Borstelmotor
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Breedte van de rolborstel (mm)
|240
|Droogtijd van de schoongemaakte vloer (min)
|2
|Batterij spanning (V)
|21,6
|Looptijd van de batterij (min)
|max. 30
|Laadtijd van de batterij (min)
|180
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1138 x 268 x 280
* De Kärcher stofzuig-dweilen kunnen je schoonmaaktijd halveren, aangezien algemeen huishoudelijk vuil in één stap van de vloer verwijderd kan worden – stofzuigen vóór het dweilen is niet meer nodig. /
** Gebaseerd op tests uitgevoerd door een onafhankelijk testlaboratorium. /
*** De Advanced!Power-modus verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met tweemaal het zuigvermogen en 20% meer watervolume in vergelijking met de automodus.
Inbegrepen bij levering
- Universele rol: 1 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Natuurlijke vloerreinigingsmiddel RM 538N, 500 ml
- Oplaad-, parkeer- en reinigingsstation
- Reinigingsborstel
- Vlakfilter: 1 Stuk(s)
- Sponsfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Dubbel filtersysteem
- Zelfreinigende modus
- Standaardmodus
- Powermodus
- Droogmodus
- Vulniveau-indicator voor vuilwatertank
- Transportwielen
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Laagpolig tapijt
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
- Fijn vuil
- Droog vuil
- Nat vuil
- Vloeistoffen
- Huisdierhaar
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen FCV 3 Natural N
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.