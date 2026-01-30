Ervaar vloeren die zo schoon zijn dat ze glanzen met de FCV 3 Natural N en combineer met het natuurlijke vloerreinigingsmiddel RM 538N voor ecologische reiniging. De 3-in-1 vloerreiniger met innovatieve Xtra!Clean-functie stofzuigt, dweilt en droogt, waardoor het reinigen van harde vloeren, tapijten en zelfs het opruimen van gemorste vloeistoffen een fluitje van een cent wordt en tot 50 procent tijd bespaart*. Kies uit drie reinigingsmodi – standaardmodus met waterverdeling, droogmodus en de krachtige Advanced!Power-modus*** – en pak elk vuil aan, of het nu gaat om stof, dierenharen of hardnekkige vlekken. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot wel 500 rolomwentelingen per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar elimineert ook tot 99 procent van de bacteriën** voor hygiënische reinheid. Bovendien bieden de duurzame batterij met een looptijd tot 30 minuten voor het non-stop reinigen van tot wel 130 vierkante meter en de geïntegreerde zelfreinigingsfunctie maximaal gemak – voor eenvoudig reinigen zonder vuile handen te krijgen.