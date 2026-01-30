Hoge zuigcapaciteit Met een krachtige zuigkracht van 15.000 Pa kunnen de meeste soorten vuil – zelfs peperkorrels, pinda's en ontbijtgranen – efficiënt worden verwijderd. Er zijn vier verschillende zuigmodi om uit te kiezen voor elke schoonmaaktaak. De gecombineerde reinigingswerking van de hoofd- en zijborstels zorgt voor een bijzonder effectieve vloerreiniging in het hele huis. Met een krachtige zuigkracht van 15.000 Pa kunnen de meeste soorten vuil – zelfs peperkorrels, pinda's en ontbijtgranen – efficiënt worden verwijderd. Er zijn vier verschillende zuigmodi om uit te kiezen voor elke schoonmaaktaak. De gecombineerde reinigingswerking van de hoofd- en zijborstels zorgt voor een bijzonder effectieve vloerreiniging in het hele huis.

Haarvrije hoofd- en zijborstel De RVC 3 Comfort heeft een speciale structuur op de borstelhouder die voorkomt dat haren verstrikt raken in de borstels. Dit vermindert de hoeveelheid onderhoud die de gebruiker moet uitvoeren. De speciaal gevormde zijborstel voorkomt dat haren erin verstrikt raken. Een speciale kamtandstructuur voorkomt effectief dat haren verstrikt raken in de hoofdborstel.