Hogedruktrailers - word onafhankelijk
Onze configureerbare hogedruktrailers combineren een uitzonderlijke mobiliteit en- een maximale gebruiksvriendelijkheid met een innovatief machineconcept. Onze HD en HDS trailers zijn de ideale oplossing voor gemeentes, de bouwsector, verhuurbedrijven en de industrie.
Mobiele hogedrukreiniging
Een goed ontworpen concept in plaats van spontaan sleutelen. Net als wij houdt u ook niet van half werk. Onze trailers zijn gebaseerd op een goed ontworpen geïntegreerd concept met duidelijke eigenschappen en mogelijkheden: standvastige prestaties, hoge mobiliteit, gebruiksgemak en maximale onafhankelijkheid. Hiervoor hebben we in eerste instantie de onderdelen van onze beproefde hogedrukreinigers gebruikt en weinig nieuwe. Op deze manier hebben we kunnen genieten van de gekende voordelen van de technologie, en het werk van onze servicemedewerkers en de logistiek van de reserveonderdelen eenvoudig kunnen houden.
Gebruiksvriendelijk
De bediening van de machine is net zo eenvoudig en comfortabel als bij alle Kärcher HD/HDS-trailers met EASY Operation-bediening. Deze éénschakelaarsbediening maakt het voor de gebruiker uiterst eenvoudig om de machine te bedienen. Tegelijkertijd wordt het risico op bedieningsfouten tot een minimum beperkt.
- Slanghaspels zorgen voor kortere opstarttijden en een veilige opberging.
- Het ruime opbergcompartiment biedt enorm veel plaats voor accessoires, gereedschap, reinigingsmiddelen en alle andere dingen die u bij de hand zou moeten hebben voor uw reinigingstaak.
Onderhoudsvriendelijk
Elke machine heeft op regelmatige basis onderhoud nodig. De grote machinekap op de HDS-trailer, waaronder alle belangrijke onderdelen binnen handbereik geplaatst zijn en de vrije toegang tot de HD-trailer, samen met het gebruik van beproefde onderdelen, maakt het werk van onze Kärcher service-techniekers veel eenvoudiger.
- Goed ontworpen service-menu op de HDS trailer voor een snelle diagnose.
- Service-pakketten precies op maat gemaakt van uw individuele eisen.
Betrouwbaar
HD en HDS trailers zijn systematisch ontworpen voor een lange levensduur bij een dagelijks gebruik. Hiervoor is een groot aantal beproefde Kärcher-onderdelen gebruikt, waaronder branders, pompen en de besturingselektronica.
Talrijke veiligheidsfuncties beschermen de machine tegen schade in geval van een panne, bijvoorbeeld de bescherming tegen watertekort op de HDS-trailer beschermt de pomp tegen droogloop. En de wateronthardingsfunctie beschermt de verwarmingsspiraal tegen schadelijke kalkafzetting.
Alle HD/HDS trailers hebben een antivries-systeem om de machine te beschermen bij zeer koude buitentemperaturen.
HD Trailer: koel blijven onder hoge druk
Hogedrukreiniging en Kärcher gaan hand in hand. Sinds enkele tientallen jaren zorgen onze innovaties voor een continue verbetering van de hogedrukreiniging. Vandaag maken wij deze technologie mobieler dan ooit tevoren.
Onafhankelijk, mobiel en geschikt voor lange werktijden
Onafhankelijkheid: dankzij de krachtige en betrouwbare Yanmar diesel- en Honda benzine-motoren (allemaal EU STAGE V) kan u uw toestel gebruiken onafhankelijk van enige externe stroomvoorziening. Alles wat u nodig hebt voor de reinigingstoepassing hebt u altijd direct bij de hand op de trailers: water, reinigingsmiddelen en accessoires.
Dankzij de grote geïntegreerde watertank van 1000 liter op de HD trailer kan u onafhankelijk reinigen op volle kracht tot één uur lang en, aan een lagere wateropbrengst, tot wel 2 uur. U kan naar keuze nog een extra benzinetank van 20 liter toevoegen aan uw HD trailer, waardoor u nog langer kan doorwerken.
Efficiëntie: een HD trailer toont inititatief. Als het hogedrukpistool niet wordt bediend, zorgt de automatische verlaging van de snelheid voor een vermindering van het geluidsniveau en het brandstofverbruik.
Individualiteit: u kan uw HD trailer zodanig configureren dat hij aan ál uw individuele eisen voldoet. Dat houdt ook in dat men kan kiezen voor een platform dat geschikt is voor vorkheftrucks in plaats van een aanhangwagen.
Het gebruiksdoel en uw bestaand wagenpark bepalen of uw HD-module met of zonder as wordt geleverd. Als alternatief voor de trailer kunt u kiezen voor de platformversie Cab, die u kunt gebruiken op laadperrons of in een statische positie op de bouwplaats. De maximale draaglast van 75 kg biedt u de nodige onafhankelijkheid en flexibiliteit. U kunt de HD-trailer met vrijwel elk personenvoertuig trekken.
HDS Trailer: hot, hot, hot
Bij bepaalde reinigingstoepassingen behaalt een hogedrukreiniging met koud water soms niet het gewenste resultaat. Of in ieder geval niet binnen een redelijke termijn. Dat is waar onze warmwater hogedrukreinigers in het spel komen. U kan ze gebruiken om graffiti, kauwgom, oliën en vetten snel en gemakkelijk te verwijderen.
Maximale flexibiliteit dankzij de configuratie
Onafhankelijkheid: dankzij de krachtige en betrouwbare Yanmar dieselmotoren (EU STAGE V) kunt u werken onafhankelijk van eender welke externe energiebron. U hebt altijd alles wat u nodig hebt voor de reinigingstoepassing direct bij de hand op de HDS trailers: water, reinigingsmiddelen en accessoires.
Dankzij de grote, geïntegreerde watertank van 500 liter op de HDS trailer, kan u onafhankelijk werken op volle kracht gedurende 30 minuten en, aan een lagere wateropbrengst, tot wel één uur. De grote watertank zorgt ervoor dat u landurige reinigingstoepassingen kan uitvoeren zonder onderbreking.
Individualiteit: u kunt uw HDS trailer zodanig configureren dat hij voldoet aan al uw individuele eisen. Dat houdt ook in dat u kunt kiezen voor een platform dat geschikt is voor vorkheftrucks in plaats van een trailer. Het gebruiksdoel en uw bestaand wagenpark bepalen of uw HDS-module met of zonder as wordt geleverd.
U kunt als alternatief voor de trailer ook kiezen voor de Skid of Cab platform versies die u kunt gebruiken op laadplatforms of in een statische positie op locatie. Slangtrommels voor de wateraansluiting en de hogedrukslangen zorgen voor korte opstarttijden en veilige opbergmogelijkheden.
Efficiëntie: de combinatie van efficiënte Kärcher-branders, krachtige warmtewisselaars en de eco!efficiency mode zorgen voor een aanzienlijke besparing op brandstof en een verlaging van de uitstoot tot een minimum. Een HDS-trailer schakelt zichzelf uiterlijk na een stand-bytijd van 45 minuten uit om brandstof te besparen. Als het hogedrukpistool niet wordt bediend, zorgt de automatische vermindering van de snelheid voor een verlaging van het geluidsniveau en het brandstofverbruik.
- Warmtewisselaars die het water voorverwarmen door de restwarmte van de motor te gebruiken, verbruiken tot 14% minder brandstof.
- In Kärcher eco!efficiency mode, wordt de watertemperatuur beperkt tot 60°C, wat meer dan voldoende is voor de meeste toepassingen en wat het verbruik aanzienlijk vermindert.
HD-/HDS trailers in gebruik
Een samenhangend concept houdt altijd rekening met alle belangrijke aspecten: de uit te voeren taken, de bediening, de aan- en afvoer, de efficiëntie en de bescherming van het milieu.
Onze trailers zijn zeer mobiel dankzij de korte insteltijden, uiterst comfortabel door de elektrische start en het bedieningsgemak, en door hun grote watertank en slanghaspel zijn ze zelfvoorzienend en flexibel. Met onze trailers kunt u gemakkelijk elke gebruikslocatie bereiken en kunt u zelfs zonder stroom- of watertoevoer reinigen. Brandstofefficiënte en schone motoren in overeenstemming met EU STAGE V zorgen voor superieure prestaties met een minimaal verbruik en een minimale uitstoot.