Hogedruktrailers - word onafhankelijk

Onafhankelijk, mobiel en geschikt voor lange werktijden

Onafhankelijkheid: dankzij de krachtige en betrouwbare Yanmar diesel- en Honda benzine-motoren (allemaal EU STAGE V) kan u uw toestel gebruiken onafhankelijk van enige externe stroomvoorziening. Alles wat u nodig hebt voor de reinigingstoepassing hebt u altijd direct bij de hand op de trailers: water, reinigingsmiddelen en accessoires.

Dankzij de grote geïntegreerde watertank van 1000 liter op de HD trailer kan u onafhankelijk reinigen op volle kracht tot één uur lang en, aan een lagere wateropbrengst, tot wel 2 uur. U kan naar keuze nog een extra benzinetank van 20 liter toevoegen aan uw HD trailer, waardoor u nog langer kan doorwerken.

Efficiëntie: een HD trailer toont inititatief. Als het hogedrukpistool niet wordt bediend, zorgt de automatische verlaging van de snelheid voor een vermindering van het geluidsniveau en het brandstofverbruik.

Individualiteit: u kan uw HD trailer zodanig configureren dat hij aan ál uw individuele eisen voldoet. Dat houdt ook in dat men kan kiezen voor een platform dat geschikt is voor vorkheftrucks in plaats van een aanhangwagen.

Het gebruiksdoel en uw bestaand wagenpark bepalen of uw HD-module met of zonder as wordt geleverd. Als alternatief voor de trailer kunt u kiezen voor de platformversie Cab, die u kunt gebruiken op laadperrons of in een statische positie op de bouwplaats. De maximale draaglast van 75 kg biedt u de nodige onafhankelijkheid en flexibiliteit. U kunt de HD-trailer met vrijwel elk personenvoertuig trekken.