ECO!Ragebol 97 - 184 cm
Bezems met gebogen stofborstels van Kärcher. Uitermate geschikt voor het effectief verwijderen van ongewenste spinnenwebben en voor het afstoffen van moeilijk bereikbare oppervlakken.
Dankzij speciaal gebogen stofborstels is de ECO!-ragebol van Kärcher perfect voor het snel en grondig verwijderen van ongewenste spinnenwebben, zowel binnen als buiten. Ook erg handig voor het verwijderen van stof van moeilijk bereikbare oppervlakken, zoals kasten.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|STANDARD / CLASSIC
|Materiaal
|PVC / Aluminium / PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,7
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|1,5
|Afmetingen (l x b) (mm)
|100 x 300
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1050 x 200 x 155
Videos
Toepassingen
- Oppervlak - stomerij