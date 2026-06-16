ECO!Ragebol 97 - 184 cm

Bezems met gebogen stofborstels van Kärcher. Uitermate geschikt voor het effectief verwijderen van ongewenste spinnenwebben en voor het afstoffen van moeilijk bereikbare oppervlakken.

Dankzij speciaal gebogen stofborstels is de ECO!-ragebol van Kärcher perfect voor het snel en grondig verwijderen van ongewenste spinnenwebben, zowel binnen als buiten. Ook erg handig voor het verwijderen van stof van moeilijk bereikbare oppervlakken, zoals kasten.

Specificaties

Technische gegevens

Programma STANDARD / CLASSIC
Materiaal PVC / Aluminium / PP
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,7
Gewicht incl. verpakking (kg) 1,5
Afmetingen (l x b) (mm) 100 x 300
Afmetingen, verpakt (mm) 1050 x 200 x 155
ECO!Ragebol 97 - 184 cm
Videos
Toepassingen
  • Oppervlak - stomerij
Toebehoren