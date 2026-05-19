Veeg-/zuigmachine KM 130/300 RI D
De KM 130/300 R I industriële veegmachine combineert een robuuste constructie, bedieningsgemak en krachtige veegprestaties – ideaal voor grote hoeveelheden vuil en veeleisende toepassingen.
Robuust, duurzaam en ideaal voor gebruik bij hoge vuil- en stofbelasting: de industriële veegmachine KM 130/300 R I van Kärcher. De grote veegcontainer en krachtige dieselmotor maken zelfs de meest uitgebreide reinigingstoepassingen mogelijk, terwijl het robuuste en beschermende metalen frame en de eenvoudige hendelbediening perfect geschikt zijn voor de zware omstandigheden in een industriële omgeving. Standaard uitgerust met een krachtig pocketfiltersysteem en optionele snelheidsregeling voor de zijborstel voor optimale geleiding van het veegmateriaal naar de veegrol en minimale stofverspreiding, zorgt de KM 130/300 R I voor vrijwel stofvrij vegen, zelfs in zeer stoffige omgevingen. Voor maximale gebruiksvriendelijkheid beschikt de machine ook over een comfortabele stoel, praktische opbergvakken, een USB-oplaadpoort en led-indicatielampjes voor de bedrijfsstatus. Lekvrije massief rubberen wielen, led-koplampen en een waarschuwingslampje zorgen voor veiligheid in de directe werkomgeving. Er zijn ook verschillende aanbouwsets verkrijgbaar om de machine aan te passen aan specifieke reinigingstaken of om de veiligheid verder te verhogen.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige, robuuste hendelbedieningAlle belangrijke functies zijn eenvoudig te bedienen via hendels. LED-indicatielampjes geven de bedrijfsstatus aan. Comfortabele 1-pedaalbediening met omschakelaar voor vooruit- en achteruitrijden.
Hydraulische hoogledigingEenvoudig, contactloos en veilig legen van het opgeveegde stof. Moeiteloos systeem voor het legen van containers tot een hoogte van 1,40 m.
Optionele snelheidsregeling voor de zijborstelOptimaal toevoersysteem voor het afvoeren van afval naar de veegrol. Vermindert effectief de stofverspreiding tijdens het vegen. Aanzienlijk lagere stofbelasting voor de gebruiker.
Gebruiksvriendelijk ergonomisch ontwerp
- De comfortabele stoel kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker.
- Maakt moeiteloos werken mogelijk, zelfs gedurende langere perioden indien nodig.
- Gemakkelijk toegankelijke bedieningselementen voor een ontspannen werkomgeving.
Groot pocketfilter
- Het grote filteroppervlak houdt de stofbelasting laag tijdens het vegen.
- Praktische filterreiniging met vibrerende motor.
Volledig hydraulische aandrijving en aandrijving van de hoofd- en zijbezems
- Zeer onderhoudsarm, bespaart tijd en geld.
- Slijtagevrije aandrijftechniek.
- Uiterst duurzaam, zelfs in zware werkomgevingen.
Zeer service vriendelijk
- Gemakkelijk toegankelijk zakfiltersysteem.
- Onderhoudsarme technologie met volledig hydraulische aandrijving en zonder elektronica.
Hydraulische achterwielaandrijving met massieve rubberen banden
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs in krappe ruimtes.
- Lekvrije banden van massief rubber, waardoor scherpe voorwerpen geen probleem zijn.
Stoffer-en-blikprincipe
- Goede opname van fijn en grof afval.
- Geringe stofopwaaiing.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|4-takt motor
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Aandrijving - vermogen (kW)
|15,8
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|13000
|Werkbreedte (mm)
|1000
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1300
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1550
|Vuilreservoir (l)
|300
|Stijgingspercentage (%)
|18
|Werksnelheid (km/u)
|10
|Filteroppervlak (m²)
|7,8
|Laadcapaciteit (kg)
|477
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|970
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|970
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|970
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Inbegrepen bij levering
- Zakfilter
- Wielen, masief rubber
Uitvoering
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Stoffer-en-blikprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
Toepassingen
- Productiebedrijven voor bouwmateriaal
- Metaalgieterijen
- Metaalverwerkende industrie
- Opslagruimtes
- Bouwsites
- IJzer- en staalverwerking
- Materiaalverwerking