Iedereen die vrij wil ademen na te hebben gestofzuigd met onze draadloze 2-in-1 stofzuiger VC 4 kan ten volle vertrouwen op de geschikte, hoogwaardige EPA 12 filter. Hij verwijdert veilig en betrouwbaar tot 99,5 % van de allerkleinste partikels van slechts 0.3 µm, schimmelsporen en bacteriën of allergenen zoals uitwerpselen van mijten of pollen uit de aangezogen kamerlucht. Voor optimale resultaten, reinigt u de filter best elke 2 weken of vervangt u hem elke 6 maanden.