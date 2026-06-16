Filterset
99,5 % van de allerkleinste partikels, schimmelsporen, bacteriën en allergenen zoals de uitwerpselen van mijten of pollen worden betrouwbaar verwijderd uit de afvoerlucht door onze EPA 12 hoogwaardige filter.
Iedereen die vrij wil ademen na te hebben gestofzuigd met onze draadloze 2-in-1 stofzuiger VC 4 kan ten volle vertrouwen op de geschikte, hoogwaardige EPA 12 filter. Hij verwijdert veilig en betrouwbaar tot 99,5 % van de allerkleinste partikels van slechts 0.3 µm, schimmelsporen en bacteriën of allergenen zoals uitwerpselen van mijten of pollen uit de aangezogen kamerlucht. Voor optimale resultaten, reinigt u de filter best elke 2 weken of vervangt u hem elke 6 maanden.
Kenmerken en voordelen
Verwijdert partikels, schimmelsporen, bacteriën en allergenen zoals uitwerpselen van mijten en pollen.
Snel en eenvoudig vervangbaar
Lange levensduur dankzij regelmatig uitvegen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|90 x 85 x 26
Toepassingen
- Reservefilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis