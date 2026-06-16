KV 4 reinigingsdoeken

Gewoonweg geniaal: de microvezeldoek met klittenbandbevestiging voor moeiteloos verwijderen van vuil op alle gladde oppervlakken met de vibrerende reiniger KV 4.

De wasbare microvezeldoek kan met klittenband eenvoudig op de vibrerende reiniger KV 4 worden aangebracht en weer verwijderd worden - om snel en eenvoudig te kunnen wisselen van reinigingsdoek.

Kenmerken en voordelen
Klittenbandbevestiging
  • Door de klittenbandbevestiging is de doek snel een eenvoudig om te wisselen.
Uitwasbaar
  • De doek is meerdere keren te gebruiken.
Geschikt voor de KV 4
  • De doek is geschikt voor de reiniging van alle gladde oppervlakken met de KV 4.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Kleur Wit
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 110 x 265 x 20
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Gladde oppervlakken
  • Ramen en glazen oppervlaktes
  • Spiegels
  • Tegels
  • Glazen tafels
  • Wandtegels