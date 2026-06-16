KV 4 reinigingsdoeken
Gewoonweg geniaal: de microvezeldoek met klittenbandbevestiging voor moeiteloos verwijderen van vuil op alle gladde oppervlakken met de vibrerende reiniger KV 4.
De wasbare microvezeldoek kan met klittenband eenvoudig op de vibrerende reiniger KV 4 worden aangebracht en weer verwijderd worden - om snel en eenvoudig te kunnen wisselen van reinigingsdoek.
Kenmerken en voordelen
Klittenbandbevestiging
- Door de klittenbandbevestiging is de doek snel een eenvoudig om te wisselen.
Uitwasbaar
- De doek is meerdere keren te gebruiken.
Geschikt voor de KV 4
- De doek is geschikt voor de reiniging van alle gladde oppervlakken met de KV 4.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Wit
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|110 x 265 x 20
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels