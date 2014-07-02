Polierpads FP 303 AllRound (3 st)
3 polierpads voor de boenmachine FP 303. Voor het perfect polieren van alle harde oppervlakken en vloeren in parket, steen, linoleum, kurk, PVC en laminaat.
3 polierpads voor de boenmachine FP 303. Ideaal voor het polijsten van harde oppervlakken zoals vloeren in parket, steen, linoleum, kurk, PVC en laminaat. Voor schitterende polijstresultaten.
Kenmerken en voordelen
Polierpad van hoge kwaliteit imitatiewol
- Perfecte boenresultaten voor alle vloeroppervlakken
- Uitwasbaar in de wasmachine tot 60°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|125 x 125 x 10
Toepassingen
- Harde vloeren