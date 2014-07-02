Polierpads FP 303 Parket Gewaxt (3 st)
3 polierpads voor de boenmachine FP 303. Speciaal voor het perfect polieren van gewaxte harde oppervlakken zoals gewaxt parket.
3 polierpads voor de boenmachine FP 303. Ideaal voor het polijsten van gewaxte harde oppervlakken en vloeren met een afwerklaag van olie-wax, bv. parket De polierpads zijn ideaal voor gewaxte harde oppervlakken en vloeren met een afwerklaag van olie-wax. Maak de polierpads simpelweg vast aan de discs.
Kenmerken en voordelen
Polierpads van hoogwaardige microvezel
- Perfecte resultaten op houten vloeren met een wax of oliewax afwerklaag
- Speciaal ontwikkeld voor het boenen van houten vloeren die een wax of oliewas afwerklaag hebben
- Uitwasbaar in de wasmachine tot 60°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|125 x 125 x 10
Toepassingen
- Gewaxte houten vloeren