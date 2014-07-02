3 polierpads voor de boenmachine FP 303. Ideaal voor het polijsten van gewaxte harde oppervlakken en vloeren met een afwerklaag van olie-wax, bv. parket De polierpads zijn ideaal voor gewaxte harde oppervlakken en vloeren met een afwerklaag van olie-wax. Maak de polierpads simpelweg vast aan de discs.