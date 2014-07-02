Polierpads FP 303 Parket Gewaxt (3 st)

3 polierpads voor de boenmachine FP 303. Speciaal voor het perfect polieren van gewaxte harde oppervlakken zoals gewaxt parket.

3 polierpads voor de boenmachine FP 303. Ideaal voor het polijsten van gewaxte harde oppervlakken en vloeren met een afwerklaag van olie-wax, bv. parket De polierpads zijn ideaal voor gewaxte harde oppervlakken en vloeren met een afwerklaag van olie-wax. Maak de polierpads simpelweg vast aan de discs.

Kenmerken en voordelen
Polierpads van hoogwaardige microvezel
  • Perfecte resultaten op houten vloeren met een wax of oliewax afwerklaag
  • Speciaal ontwikkeld voor het boenen van houten vloeren die een wax of oliewas afwerklaag hebben
  • Uitwasbaar in de wasmachine tot 60°C.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 3
Kleur Wit
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 125 x 125 x 10
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Gewaxte houten vloeren