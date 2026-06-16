Spuitlans
Spuitlans van 600 mm roestvrij staal, kan 360º draaien onder druk voor professionele hogedrukreinigers. Compatibel met alle Kärcher professionele hogedrukreinigers.
Spuitlansen in verschillende lengtes, van roestvrij staal met handmatige schroefaansluiting. Ergonomisch gevormde handgrepen voor optimaal gebruiksgemak en isolatie. 360° draaibaar onder druk.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische draaggreep
- Lange levensduur.
- Robuust frame uit stalen buizen.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,7