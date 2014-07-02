ZUIGSLANG

De zuigslang met bocht in nominale breedte DN 35 en met een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.

De zuigslang met bocht in nominale breedte DN 35 is ideaal voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. De slang van 2,5 m wordt met een bajonetaansluiting 1.0 op het apparaat aangesloten en met een clip 1.0-aansluiting op accessoires. Beide aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers tot modeljaar 2016. De bajonetaansluiting 1.0 is hetzelfde voor alle nominale breedtes (35, 40 en 50). De adapter voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1.0 kan worden gebruikt om alle slangen met bajonetaansluiting 1.0 aan te sluiten op het nieuwe accessoire-systeem.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 2,5
Standaard nominale diameter ( ) ID 35
Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾ Clip 1.0
Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾ Bayonet 1.0
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,6
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,7
Afmetingen (l x b x h) (mm) 560 x 460 x 75
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