De zuigslang met bocht in nominale breedte DN 35 is ideaal voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. De slang van 2,5 m wordt met een bajonetaansluiting 1.0 op het apparaat aangesloten en met een clip 1.0-aansluiting op accessoires. Beide aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers tot modeljaar 2016. De bajonetaansluiting 1.0 is hetzelfde voor alle nominale breedtes (35, 40 en 50). De adapter voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1.0 kan worden gebruikt om alle slangen met bajonetaansluiting 1.0 aan te sluiten op het nieuwe accessoire-systeem.