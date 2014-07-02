ZUIGSLANG
De zuigslang met bocht in nominale breedte DN 35 en met een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
De zuigslang met bocht in nominale breedte DN 35 is ideaal voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. De slang van 2,5 m wordt met een bajonetaansluiting 1.0 op het apparaat aangesloten en met een clip 1.0-aansluiting op accessoires. Beide aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers tot modeljaar 2016. De bajonetaansluiting 1.0 is hetzelfde voor alle nominale breedtes (35, 40 en 50). De adapter voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1.0 kan worden gebruikt om alle slangen met bajonetaansluiting 1.0 aan te sluiten op het nieuwe accessoire-systeem.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|2,5
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾
|Clip 1.0
|Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾
|Bayonet 1.0
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|560 x 460 x 75