Ефикасното и цялостно почистване на деликатни повърхности никога не е било толкова лесно, бързо или икономично. С 50% по-висока производителност на почистване и същата консумация на ресурси, eco!Booster предлага 50% по-висока водна и енергийна ефективност в сравнение със стандартен струйник. Това прави почистването много цялостно и бързо, като същевременно спестява време, вода и енергия. Благодарение на много равномерното почистване мръсотията се отстранява наистина ефективно и дори деликатни материали като боядисани повърхности или дърво могат да се почистват без притеснение. С премахването на приставката от струйника можете да се справите с упорити замърсявания. eco!Booster 130 е подходящ за всички водоструйки Kärcher клас 4.