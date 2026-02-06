Филтърни торби от нетъкан текстил

Изключително устойчиви на разкъсване филтърни торби с висока степен на задържане на прах. Значително по-дълго прахосмучене от хартиените филтърни торби. За всички многофункционални смукачки Kärcher Home & Garden от сериите MV 4-6 / WD 4-6.

Изключително здравите филтърни торби от флис предлагат много висока степен на задържане на прах и позволяват, сравнено с хартиените филтърни торби, значително по-дълга работа. Филтърните торби са подходящи за всички многофункционални смукачки Kärcher Home & Garden от сериите MV 4-6 / WD 4-6.

Характеристики и предимства
Трислойна поларена материя
  • За висока мощност на засмукване и високо филтриране на прах по време на употреба.
  • Изключително устойчив на разкъсване, идеален за тежка употреба.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 4
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,225
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,354
Размери (Д х Ш х В) (мм) 260 x 190 x 13
Сфера на приложение
  • Изсмукване на сухи замърсявания
  • Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания