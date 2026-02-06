Изключително здравите филтърни торби от флис предлагат много висока степен на задържане на прах и позволяват, сравнено с хартиените филтърни торби, значително по-дълга работа. Филтърните торби са подходящи за всички многофункционални смукачки Kärcher Home & Garden от сериите MV 4-6 / WD 4-6.