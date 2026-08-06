Комплект микрофибърни калъфи за голяма кръгла четка
Две микрофибърни кърпи за голямата кръгла четка. Висококачествен микрофибър за по-добро отстраняване на мръсотията и блестящи резултати.
За още по-добро отстраняване на мръсотия и мазнини. Идеален за упорити замърсявания в бани и кухни. Лесно премахва дори упорити петна по котлоните.
Характеристики и предимства
Микрофибърни калъфи за голяма кръгла четка
- Иделен за внимателно почистване на опорити замърсявания
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Висококачествен микрофибър
- Може да се пере в пералня до 60 градуса
Микрофибърни калъфи за голяма кръгла четка
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,016
|Тегло с опаковката (кг)
|0,04
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|90 x 90 x 50
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Работни повърхности в кухнята
- Умивалник / мивка
- Плотове
- Душ кабина / вана
- Хладилник (отвътре / отвън)
- Вътре в шкафовете, чекмеджетата
- Абсорбатори
- Неръждаема стомана