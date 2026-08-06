Комплект микрофибърни калъфи за голяма кръгла четка

Две микрофибърни кърпи за голямата кръгла четка. Висококачествен микрофибър за по-добро отстраняване на мръсотията и блестящи резултати.

За още по-добро отстраняване на мръсотия и мазнини. Идеален за упорити замърсявания в бани и кухни. Лесно премахва дори упорити петна по котлоните.

Характеристики и предимства
Микрофибърни калъфи за голяма кръгла четка
  • Иделен за внимателно почистване на опорити замърсявания
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Висококачествен микрофибър
  • Може да се пере в пералня до 60 градуса
Микрофибърни калъфи за голяма кръгла четка
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,016
Тегло с опаковката (кг) 0,04
Размери (Д × Ш × В) (мм) 90 x 90 x 50
Сфера на приложение
  • Работни повърхности в кухнята
  • Умивалник / мивка
  • Плотове
  • Душ кабина / вана
  • Хладилник (отвътре / отвън)
  • Вътре в шкафовете, чекмеджетата
  • Абсорбатори
  • Неръждаема стомана