Накрайникът за килими и дюзата за под EasyFix са мечтаният екип за почистване на килими с пара. Накрайникът за под EasyFix може лесно и удобно да се постави в накрайника за килими и да се премахне отново - всичко това, без да се налага да се навеждате надолу. По този начин силата на парата бързо и лесно освежава килимите и повдига влакната отново, възстановявайки тяхната еластичност.