Накрайник за килим
Гарантира свежи текстилни подове: Накрайникът за килими за лесно прикрепване към дюзата за под EasyFix. Идеален за освежаване на килими.
Накрайникът за килими и дюзата за под EasyFix са мечтаният екип за почистване на килими с пара. Накрайникът за под EasyFix може лесно и удобно да се постави в накрайника за килими и да се премахне отново - всичко това, без да се налага да се навеждате надолу. По този начин силата на парата бързо и лесно освежава килимите и повдига влакната отново, възстановявайки тяхната еластичност.
Характеристики и предимства
Подходящ за подова дюза EasyFix
- Лесно е да дадете нов живот на килима.
Подовата дюза EasyFix може лесно да се постави в накрайника за килими и да се отстрани отново
- За удобна работа, без да се налага да се навеждате надолу.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,107
|Тегло с опаковката (кг)
|0,259
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|357 x 178 x 46
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Сфера на приложение
- Килими