Накрайник за килим

Гарантира свежи текстилни подове: Накрайникът за килими за лесно прикрепване към дюзата за под EasyFix. Идеален за освежаване на килими.

Накрайникът за килими и дюзата за под EasyFix са мечтаният екип за почистване на килими с пара. Накрайникът за под EasyFix може лесно и удобно да се постави в накрайника за килими и да се премахне отново - всичко това, без да се налага да се навеждате надолу. По този начин силата на парата бързо и лесно освежава килимите и повдига влакната отново, възстановявайки тяхната еластичност.

Характеристики и предимства
Подходящ за подова дюза EasyFix
  • Лесно е да дадете нов живот на килима.
Подовата дюза EasyFix може лесно да се постави в накрайника за килими и да се отстрани отново
  • За удобна работа, без да се налага да се навеждате надолу.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,107
Тегло с опаковката (кг) 0,259
Размери (Д × Ш × В) (мм) 357 x 178 x 46
Сфера на приложение
  • Килими