Плосък нагънат филтър
Плосък нагънат филтър за многофункционални смукачки Керхер за дома и градината от сериите MV 4 до MV 6 и WD 4 до WD 6. Вложен в касетата на устройството филтърът се сменя без контакт с мръсотията.
Вложен в касета, плоският нагънат филтър се сменя особено комфортно и бързо – при това без никакъв контакт със замърсявания: само отворете филтърната касета, сменете филтъра, затворете касетата и – готово! Освен това: Плоският нагънат филтър за многофункционалните смукачки от сериите MV 4-6 / WD 4-6 позволяват мокро и сухо почистване без постоянно прекъсване поради досадна смяна на филтъра.
Характеристики и предимства
Патентована технология за сваляне на филтъра
- Мокро и сухо смукачки, без да се налага смяна на филтъра.
- Сменете плоския нагънат филтър за секунди, като разгънете филтърната кутия – без контакт с мръсотия.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|кафяв
|Тегло (кг)
|0,075
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,116
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|163 x 104 x 50
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Фина мръсотия
- Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
- Ефективно изсмукване на течности