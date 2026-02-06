Вложен в касета, плоският нагънат филтър се сменя особено комфортно и бързо – при това без никакъв контакт със замърсявания: само отворете филтърната касета, сменете филтъра, затворете касетата и – готово! Освен това: Плоският нагънат филтър за многофункционалните смукачки от сериите MV 4-6 / WD 4-6 позволяват мокро и сухо почистване без постоянно прекъсване поради досадна смяна на филтъра.