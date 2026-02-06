Плосък нагънат филтър

Плосък нагънат филтър за многофункционални смукачки Керхер за дома и градината от сериите MV 4 до MV 6 и WD 4 до WD 6. Вложен в касетата на устройството филтърът се сменя без контакт с мръсотията.

Вложен в касета, плоският нагънат филтър се сменя особено комфортно и бързо – при това без никакъв контакт със замърсявания: само отворете филтърната касета, сменете филтъра, затворете касетата и – готово! Освен това: Плоският нагънат филтър за многофункционалните смукачки от сериите MV 4-6 / WD 4-6 позволяват мокро и сухо почистване без постоянно прекъсване поради досадна смяна на филтъра.

Характеристики и предимства
Патентована технология за сваляне на филтъра
  • Мокро и сухо смукачки, без да се налага смяна на филтъра.
  • Сменете плоския нагънат филтър за секунди, като разгънете филтърната кутия – без контакт с мръсотия.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят кафяв
Тегло (кг) 0,075
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,116
Размери (Д х Ш х В) (мм) 163 x 104 x 50
Сфера на приложение
  • Фина мръсотия
  • Отстраняване на груби замърсявания (например в сервиза, гаража или мазето)
  • Ефективно изсмукване на течности