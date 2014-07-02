Уред за почистване на площи FRV 30

С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.