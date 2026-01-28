VP 145 vario power jet Full Control за K4 - K5

Vario Power струйник за водоструйки от клас К 4 и К 5. Непрекъснато регулируеми за дюзи с ниско налягане до струя с високо налягане, просто чрез завъртане на струйника.

Струйникът Vario Power: от струя за почистване с ниско налягане до струя с високо налягане чрез просто завъртане на струйника. Идеален за почистване на по-малки площи около дома и градината, като стени, пътеки, огради и превозни средства. Подходящ за всички водоструйки Kärcher от клас K4 К5.

Характеристики и предимства
Плавно регулиране
  • Адаптиране на налягането към съответната почистваща дейност.
Струя за препарат ниско налягане
  • Регулируемо ниво от ниско налягане до струя с високо налягане, просто чрез завъртане на струйника
Икономия на време
  • Без смяна на струйника
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,228
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,286
Размери (Д х Ш х В) (мм) 448 x 46 x 46

За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Фасада
  • Каменни и оградни стени
  • Пътеки
  • Огради
  • Площи около дома и градината