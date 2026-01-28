Струйникът Vario Power: от струя за почистване с ниско налягане до струя с високо налягане чрез просто завъртане на струйника. Идеален за почистване на по-малки площи около дома и градината, като стени, пътеки, огради и превозни средства. Подходящ за всички водоструйки Kärcher от клас K4 К5.