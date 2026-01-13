Сигурните кранови връзки, куплунги за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Затова Керхер предлага цялостна серия от аксесоари за свързване, демонтаж и поправка на системи за напояване. Например здравата G1-кранова връзка с редуктор G3/4. Редукторът дава възможност за свързване на два размера резби. Универсалната връзка за маркуч може да се използва за всички градински маркучи и има ергономичен дизайн за лесна употреба. Идеалното решение за свързване или поправка на два маркуча. Крановата връзка G1 с редуктор G3/4 е особено подходяща за свързване с градински помпи Керхер и е съвместима с трите най-популярни диаметри на маркучи и всички клик-системи на пазара.