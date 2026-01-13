Кранова връзка G1 с G3/4 Редуктор
Много здрава G1-кранова връзка с редуктор G3/4. Редукторът дава възможност за свързване на два размера резби. Идеална за свързване на градински помпи Керхер. Съвместима с всички клик-системи.
Сигурните кранови връзки, куплунги за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Затова Керхер предлага цялостна серия от аксесоари за свързване, демонтаж и поправка на системи за напояване. Например здравата G1-кранова връзка с редуктор G3/4. Редукторът дава възможност за свързване на два размера резби. Универсалната връзка за маркуч може да се използва за всички градински маркучи и има ергономичен дизайн за лесна употреба. Идеалното решение за свързване или поправка на два маркуча. Крановата връзка G1 с редуктор G3/4 е особено подходяща за свързване с градински помпи Керхер и е съвместима с трите най-популярни диаметри на маркучи и всички клик-системи на пазара.
Характеристики и предимства
Особено издръжлив
- Гарантирана издръжливост
Редуктор
- Дава възможност за свързване на 2 размера резби
Спецификации
Технически данни
|Размер на резбата
|G3/4 + G1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,019
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,026
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|46 x 39 x 39
Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти