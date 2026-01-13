Кранова връзка G1 с G3/4 Редуктор

Много здрава G1-кранова връзка с редуктор G3/4. Редукторът дава възможност за свързване на два размера резби. Идеална за свързване на градински помпи Керхер. Съвместима с всички клик-системи.

Сигурните кранови връзки, куплунги за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Затова Керхер предлага цялостна серия от аксесоари за свързване, демонтаж и поправка на системи за напояване. Например здравата G1-кранова връзка с редуктор G3/4. Редукторът дава възможност за свързване на два размера резби. Универсалната връзка за маркуч може да се използва за всички градински маркучи и има ергономичен дизайн за лесна употреба. Идеалното решение за свързване или поправка на два маркуча. Крановата връзка G1 с редуктор G3/4 е особено подходяща за свързване с градински помпи Керхер и е съвместима с трите най-популярни диаметри на маркучи и всички клик-системи на пазара.

Характеристики и предимства
Особено издръжлив
  • Гарантирана издръжливост
Редуктор
  • Дава възможност за свързване на 2 размера резби
Спецификации

Технически данни

Размер на резбата G3/4 + G1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,019
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,026
Размери (Д х Ш х В) (мм) 46 x 39 x 39

Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти