Със системата за пречистване на вода WPC 100 RO сега вече се предлага и решение за обратна осмоза за нашата WPD гама от диспенсъри. Системата може да бъде интегрирана директно в диспенсъра и по този начин дава възможност за използване на WPD устройства в региони, които нямат достъп до чешмяна вода. Възможен е и монтаж непосредствено под мивката - или в комбинация с диспенсър за вода, или като самостоятелно решение. Отделен резервоар за съхранение обаче не е необходим. WPC 100 RO също работи изключително ефективно, тъй като произвежда около 70 процента по-малко отпадни води в сравнение с конкурентните продукти.