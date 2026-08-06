WPC 100 RO

Системата за пречистване на вода WPC 100 RO може да се комбинира с дозатор за вода от WPD гамата. Петстепенната мембранна филтрация гарантира хигиенично безопасна питейна вода.

Със системата за пречистване на вода WPC 100 RO сега вече се предлага и решение за обратна осмоза за нашата WPD гама от диспенсъри. Системата може да бъде интегрирана директно в диспенсъра и по този начин дава възможност за използване на WPD устройства в региони, които нямат достъп до чешмяна вода. Възможен е и монтаж непосредствено под мивката - или в комбинация с диспенсър за вода, или като самостоятелно решение. Отделен резервоар за съхранение обаче не е необходим. WPC 100 RO също работи изключително ефективно, тъй като произвежда около 70 процента по-малко отпадни води в сравнение с конкурентните продукти.

Характеристики и предимства
Възможност за интегриране в диспенсър за вода от WPD гамата
  • Позволява използването на WPD диспенсъри за вода дори в региони без чешмяна вода.
  • Решение с обратна осмоза за интегриране в гамата от WPD машини.
  • Чиста питейна вода там, където се изисква.
Може да се монтира директно в шкафа под мивката
  • За хигиенно безопасна питейна вода, която може да се използва както за пиене, така и за готвене.
  • Лесна и интуитивна работа.
  • Предлага се или в комбинация с диспенсър за вода или като самостоятелно решение.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 110 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Входно налягане на водата (МПа/бар) 0,1 - 0,3 / 1 - 3
Мощност на свързване (Вт) 80
Капацитет на филтъра (л/ч) до 100
Максимална температура на подаване (°C) 5 - макс. 38
Цвят Бял
Размери (Д × Ш × В) (мм) 372 x 240 x 530

Обхват на доставката

  • Обратна осмоза
  • Филтър активен въглен
  • Полипропиленови филтри (PP)
  • Гранулирани филтри с активен въглен
  • Филтърни блокове с активен въглен
  • Мембрани с обратна осмоза: 2 бр.
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