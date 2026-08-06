WPC 100 RO
Системата за пречистване на вода WPC 100 RO може да се комбинира с дозатор за вода от WPD гамата. Петстепенната мембранна филтрация гарантира хигиенично безопасна питейна вода.
Със системата за пречистване на вода WPC 100 RO сега вече се предлага и решение за обратна осмоза за нашата WPD гама от диспенсъри. Системата може да бъде интегрирана директно в диспенсъра и по този начин дава възможност за използване на WPD устройства в региони, които нямат достъп до чешмяна вода. Възможен е и монтаж непосредствено под мивката - или в комбинация с диспенсър за вода, или като самостоятелно решение. Отделен резервоар за съхранение обаче не е необходим. WPC 100 RO също работи изключително ефективно, тъй като произвежда около 70 процента по-малко отпадни води в сравнение с конкурентните продукти.
Характеристики и предимства
Възможност за интегриране в диспенсър за вода от WPD гамата
- Позволява използването на WPD диспенсъри за вода дори в региони без чешмяна вода.
- Решение с обратна осмоза за интегриране в гамата от WPD машини.
- Чиста питейна вода там, където се изисква.
Може да се монтира директно в шкафа под мивката
- За хигиенно безопасна питейна вода, която може да се използва както за пиене, така и за готвене.
- Лесна и интуитивна работа.
- Предлага се или в комбинация с диспенсър за вода или като самостоятелно решение.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|110 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Входно налягане на водата (МПа/бар)
|0,1 - 0,3 / 1 - 3
|Мощност на свързване (Вт)
|80
|Капацитет на филтъра (л/ч)
|до 100
|Максимална температура на подаване (°C)
|5 - макс. 38
|Цвят
|Бял
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|372 x 240 x 530
Обхват на доставката
- Обратна осмоза
- Филтър активен въглен
- Полипропиленови филтри (PP)
- Гранулирани филтри с активен въглен
- Филтърни блокове с активен въглен
- Мембрани с обратна осмоза: 2 бр.