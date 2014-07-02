Nettoyant bois, 5l

Pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces imperméables en bois, traitées ou non, comme les meubles de jardin, planchers et terrasses. Particulièrement doux pour les matériaux.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
Poids (kg) 5
Poids emballage inclus (kg) 5.5
Dimensions (L × l × h) (mm) 192 x 145 x 248
Propriétés
  • Pour le nettoyage de toutes les surfaces sensibles et imperméables en bois, peut être utilisé de façon universelle
  • Dissous l'huile/la graisse et les salissures minérales
  • Enlève les algues et les résidus de suie et de minéraux
  • Nettoyage rapide et efficace in combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher
  • Très respectueux des matériaux
  • Valeur pH dans le concentré, environ 9
  • Détergent prêt à l'emploi (RTU)
  • Peut également être utilisé manuellement
  • Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
  • Made in Germany
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • P102 Tenir hors de portée des enfants.
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Sols en bois
  • Terrasses
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
Accessoires