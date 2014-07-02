Nettoyant bois, 5l
Pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces imperméables en bois, traitées ou non, comme les meubles de jardin, planchers et terrasses. Particulièrement doux pour les matériaux.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|Poids (kg)
|5
|Poids emballage inclus (kg)
|5.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|192 x 145 x 248
Propriétés
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces sensibles et imperméables en bois, peut être utilisé de façon universelle
- Dissous l'huile/la graisse et les salissures minérales
- Enlève les algues et les résidus de suie et de minéraux
- Nettoyage rapide et efficace in combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher
- Très respectueux des matériaux
- Valeur pH dans le concentré, environ 9
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Peut également être utilisé manuellement
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Made in Germany
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.200 Balcony
- K 2.20M T50
- K 2.325
- K 2.36 M PLUS *CH
- K 2.410 T50 *CH
- K 2.54M PLUS
- K 2.59M *CH
- K 2.850 ECO *CH
- K 2.900 M
- K 2.91MD -T50*CH
- K 2.91MD PLUS
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3.00 smartec
- K 3.20 M
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.550
- K 3.68 MD PLUS *CH
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.91 MD T 100
- K 3.91MD PLUS
- K 3.91MD PLUS WRC *CH
- K 3.96 M
- K 3.98M PLUS *CH
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.91MD PLUS
- K 4.98 MD
- K 4.990MD Plus T 250 *CH
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5.200 T250 WB
- K 5.520 T400 *CH
- K 5.55 M T 200
- K 5.80 M
- K 5.85 M
- K 5.86 MD PLUS T 250
- K 5.91MD PLUS
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7.400 *CH
- K 7.700
- K 7.80 M
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 M
- K 7.91MD PLUS
- K 3 Home & Pipe
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Sols en bois
- Terrasses
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon