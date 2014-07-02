Nettoyant pour plastique RM 625, 5l

Pour le nettoyage en profondeur des meubles de jardin, châssis de fenêtres en plastique, toboggans et autres surfaces en plastique. Particulièrement doux pour les matériaux.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
Poids emballage inclus (kg) 5.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 200 x 150 x 260
Propriétés
  • Puissant, intensif et doux
  • Pour le nettoyage, la protection et l'entretien des meubles de jardin, des outils de jardinage, des encadrement de fenêtres en plastique et d'autres surfaces en plastique
  • Pour le nettoyage de toutes les surfaces sensibles en plastique, peut être utilisé de façon universelle
  • Dissous de façon efficace l'huile, la graisse et les salissures minérales
  • Peut être utilisé manuellement
  • Détergent prêt à l'emploi (RTU)
  • Nettoyage rapide et efficace in combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher
  • Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
  • Made in Germany
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Appareils et outils de jardinage
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
  • Plastique
Accessoires