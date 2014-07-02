Nettoyant pour plastique RM 625, 5l
Pour le nettoyage en profondeur des meubles de jardin, châssis de fenêtres en plastique, toboggans et autres surfaces en plastique. Particulièrement doux pour les matériaux.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|5.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|200 x 150 x 260
Propriétés
- Puissant, intensif et doux
- Pour le nettoyage, la protection et l'entretien des meubles de jardin, des outils de jardinage, des encadrement de fenêtres en plastique et d'autres surfaces en plastique
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces sensibles en plastique, peut être utilisé de façon universelle
- Dissous de façon efficace l'huile, la graisse et les salissures minérales
- Peut être utilisé manuellement
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Nettoyage rapide et efficace in combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Made in Germany
Appareils compatibles
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.200 Balcony
- K 2.20M T50
- K 2.325
- K 2.36 M PLUS *CH
- K 2.410 T50 *CH
- K 2.54M PLUS
- K 2.59M *CH
- K 2.850 ECO *CH
- K 2.900 M
- K 2.91MD -T50*CH
- K 2.91MD PLUS
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3.00 smartec
- K 3.20 M
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.550
- K 3.68 MD PLUS *CH
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.91 MD T 100
- K 3.91MD PLUS
- K 3.91MD PLUS WRC *CH
- K 3.96 M
- K 3.98M PLUS *CH
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.91MD PLUS
- K 4.98 MD
- K 4.990MD Plus T 250 *CH
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5.200 T250 WB
- K 5.520 T400 *CH
- K 5.55 M T 200
- K 5.80 M
- K 5.85 M
- K 5.86 MD PLUS T 250
- K 5.91MD PLUS
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7.400 *CH
- K 7.700
- K 7.80 M
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 M
- K 7.91MD PLUS
- K 3 Home & Pipe
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Plastique