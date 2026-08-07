Premium Manche Alu 140 cm D 23 mm
Manche en aluminium avec trou et poignée colorée, ø 23 mm.
Manche pour les supports ErgoFrames. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP
|Type de manche
|Rigide
|Longueur de manche (mm)
|1400
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids d'emballage (kg)
|0.2
|Longueur (mm)
|23
|Dimensions, emballé (mm)
|23 x 23 x 1400
Appareils compatibles
- Brosse Web arrondie MultiLink
- Classic Support de frange à poches MultiLink 40 cm
- Classic Support de frange à poussière 120 cm
- Classic Support de frange à poussière MultiLink 60 cm
- Classic Support de frange à poussière MultiLink 80 cm
- Plumeau flexible MultiLink 60 cm
- Premium Support de frange Flex 40 cm
- Premium Support de frange Flex MultiLink 40 cm
- Premium Support de frange Lamello MultiLink 60 cm
- Premium Support de frange à bande auto-agrippante 30 cm
- Premium Support de frange à bande auto-agrippante 40 cm
- Premium Support de frange à bande auto-agrippante 60 cm
- Premium Support de frange à bande auto-agrippante MultiLink 30 cm
- Premium Support de frange à bande auto-agrippante MultiLink 40 cm
- Premium Support de frange à poches SafeClip 40 cm
- Premium Support de frange à poches SafeClip MultiLink 40 cm
- Premium Support de frange à poussière Lamello 60 cm
- Premium balai PET haut et dur 35 cm
- Premium balai PET rigide 36 cm
- Premium balai PET souple 34 cm
- Premium balai à pousser PET soft-hard 65 cm
- Premium balai à pousser PET soft-hard50 cm
- Standard Raclette à eau 55 cm
- Standard Raclette à eau 75 cm
- Standard Raclette à eau Zones hygiéniques 55 cm
- Standard Support de frange à poches 40 cm
- Standard Support de frange à poches MultiLink 40 cm
- Standard Support de pad avec articulation 20 cm
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol – nettoyage à sec