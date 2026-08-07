Premium Alu Stiel 140 cm D 23 mm

Alustiel mit Loch und farbigem Griff, ø 23 mm.

Stiel für ErgoFrames. Ideal zur professioneller Hochleistungsreinigung.

Spezifikationen

Technische Daten

Material Aluminium / PP
Stielart Starr
Stiellänge (mm) 1400
Stieldurchmesser (mm) 23
Menge (Stück) 1
Verpackungsgewicht (kg) 0.2
Länge (mm) 23
Abmessungen, verpackt (mm) 23 x 23 x 1400
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden - Trockenreinigung
Zubehör