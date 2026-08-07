Premium Alu Stiel 140 cm D 23 mm
Alustiel mit Loch und farbigem Griff, ø 23 mm.
Stiel für ErgoFrames. Ideal zur professioneller Hochleistungsreinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|Aluminium / PP
|Stielart
|Starr
|Stiellänge (mm)
|1400
|Stieldurchmesser (mm)
|23
|Menge (Stück)
|1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.2
|Länge (mm)
|23
|Abmessungen, verpackt (mm)
|23 x 23 x 1400
Kompatible Geräte
- Biegsamer Staubwedel MultiLink 60 cm
- Classic Mopphalter Laschen MultiLink 40 cm
- Classic Staubmopphalter 120 cm
- Classic Staubmopphalter MultiLink 60 cm
- Classic Staubmopphalter MultiLink 80 cm
- Pemium Besen PET weich 34 cm
- Premium Besen PET hart 36 cm
- Premium Besen PET lang, hart 35 cm
- Premium Mopphalter Flex 40 cm
- Premium Mopphalter Flex MultiLink 40 cm
- Premium Mopphalter Klettsystem 30 cm
- Premium Mopphalter Klettsystem 40 cm
- Premium Mopphalter Klettsystem 60 cm
- Premium Mopphalter Klettsystem MultiLink 30 cm
- Premium Mopphalter Klettsystem MultiLink 40 cm
- Premium Mopphalter Lamello MultiLink 60 cm
- Premium Mopphalter Tasche SafeClip 40 cm
- Premium Mopphalter Tasche SafeClip MultiLink 40 cm
- Premium Schiebebesen PET soft-hard 50 cm
- Premium Schiebebesen PET soft-hard 65 cm
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden - Trockenreinigung