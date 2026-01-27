Détergent en profondeur FloorPro 69 eco!efficiency, 10l

Détergent intensif optimal pour l'utilisation du mode eco!efficiency de nos autolaveuses aspirantes. Puissant contre les dépôts d'huile et de graisse dans les entrepôts logistiques et les environnements de production.

Particulièrement efficace, facilitant la séparation et peu moussant : le nettoyant en profondeur alcalin FloorPro RM 69 eco!efficiency possède une formule puissante spécialement conçue pour l'association avec le mode eco!efficiency des autolaveuses aspirantes Kärcher. Il élimine de manière fiable les salissures dues aux graisses et aux huiles sur les sols industriels et autres surfaces en milieu industriel, comme les sols ESD, les chapes autolissantes ou les surfaces à revêtement en résine époxy. De plus, ce puissant dégraissant s'avère aussi très efficace lors du nettoyage manuel, facilite la séparation et, ne contenant pas de silicone, il convient parfaitement à l'utilisation dans les entreprises travaillant avec des métaux et des peintures.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 12.2
Poids emballage inclus (kg) 10.9
  • Nettoyage des sols
