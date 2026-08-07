FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754, 10l

Hocheffizienter Entschichter zum einfachen Entfernen von Wachs- und Polymerbeschichtungen von wasserbeständigen, auch alkaliempfindlichen Böden. Kein aufwendiges Nachspülen erforderlich.

Unser auf Lösungsmittel basierter Allround-Grundreiniger FloorPro RM 754 ist die optimale Reinigungslösung zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen von alkaliempfindlichen Böden, beispielsweise Linoleumböden, und eignet sich gleichzeitig auch zur Entschichtung alkalibeständiger Oberflächen, wie zum Beispiel von PVC-Böden. Darüber hinaus ist FloorPro RM 754 auch auf ESD-Böden verwendbar und zur maschinellen Anwendung mit Einscheiben- sowie Scheuersaugmaschinen vorgesehen. Durch seine besonders schaumarme Formulierung ermöglicht er dabei eine sehr effiziente Nutzung des Tankvolumens und damit ausgedehnte Reinigungseinsätze. In der Anwendung pH-neutral überzeugt der Entschichter mit sehr guter Materialverträglichkeit und ist zudem zur Verwendung im Ölabscheider geeignet.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 10
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 10.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 11.2
Eigenschaften
  • Kraftvolles Grundreinigungsmittel zur Entfernung von Pflegefilmen und Verschmutzungen
  • Entfernt stärkste Wachs- und Polymer-Beschichtungen
  • Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
  • Universell einsetzbar
  • Breites Einsatzgebiet: für alle wasserbeständigen, alkalieempfindlichen (z.B. Linoleum) und alkaliebeständigen (z.B. PVC) Oberflächen einsetzbar
  • Sehr gute Materialverträglichkeit
  • Geringer pH-Wert in Anwendungskonzentration
  • Kein aufwendiges Nachspülen erforderlich
  • Auch zur Unterhaltsreinigung geeignet
  • Hohe Anwendersicherheit und -freundlichkeit
  • Angenehmer, frischer Citrusduft
  • Schaumarme Formulierung
FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754, 10l
FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754, 10l
FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754, 10l
FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754, 10l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Achtung
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Bodenreinigung
Zubehör