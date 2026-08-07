VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic, 20l
Pflegewachs für eine hochglänzende, witterungsbeständige und vor Korrosion schützende Konservierungsschicht auf Fahrzeuglacken. Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten und VDA-konform.
Schützt wirkungsvoll vor Korrosion und sorgt gleichzeitig für spiegelnd glänzende Fahrzeugoberflächen: Das VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic von Kärcher zum Einsatz mit Hochdruckreinigern an SB-Waschplätzen sowie in Fahrzeugwaschanlagen. Ob Pkw, Nfz oder Zweirad, ob bei hartem oder weichem Wasser - das Pflegewachs erzeugt eine witterungsbeständige Konservierungsschicht, die Lacke bis zu einem Monat sicher schützt. Darüber hinaus überzeugt das Wachs mit umweltschonenden Eigenschaften, denn enthaltene Tenside sind nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar, dazu ist es VDA-konform und mit zu 120 behandelten Pkw pro Liter sehr sparsam und wirtschaftlich in der Anwendung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|4
|Gewicht (kg)
|19.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|21.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 250 x 420
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- PKW´s
- Nutzfahrzeugwäsche
- PKW´s, Nutzfahrzeuge, Zweiräder