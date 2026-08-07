VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic, 20l

Pflegewachs für eine hochglänzende, witterungsbeständige und vor Korrosion schützende Konservierungsschicht auf Fahrzeuglacken. Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten und VDA-konform.

Schützt wirkungsvoll vor Korrosion und sorgt gleichzeitig für spiegelnd glänzende Fahrzeugoberflächen: Das VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic von Kärcher zum Einsatz mit Hochdruckreinigern an SB-Waschplätzen sowie in Fahrzeugwaschanlagen. Ob Pkw, Nfz oder Zweirad, ob bei hartem oder weichem Wasser - das Pflegewachs erzeugt eine witterungsbeständige Konservierungsschicht, die Lacke bis zu einem Monat sicher schützt. Darüber hinaus überzeugt das Wachs mit umweltschonenden Eigenschaften, denn enthaltene Tenside sind nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar, dazu ist es  VDA-konform und mit zu 120 behandelten Pkw pro Liter sehr sparsam und wirtschaftlich in der Anwendung.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 20
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 4
Gewicht (kg) 19.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 21.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 230 x 250 x 420
VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic, 20l
VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic, 20l
VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic, 20l
Anwendungsgebiete
  • PKW´s
  • Nutzfahrzeugwäsche
  • PKW´s, Nutzfahrzeuge, Zweiräder
Zubehör