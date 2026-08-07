Flexible Fugendüse

Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.

Ob schwer zugängliche oder beengte Stellen in Auto, Haushalt, Keller oder Gartenhaus – die flexible Fugendüse sorgt für Sauberkeit bis in den letzten Winkel. Dank des biegsamen Materials erreicht die Düse Bereiche, die mit der Standard-Fugendüse nicht gereinigt werden können. Die Fugendüse ist für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger sowie -Waschsauger geeignet.

Merkmale und Vorteile
Fugendüse aus weichem und flexiblem Material
  • Lässt sich leicht biegen und erreicht dadurch Bereiche, die mit der Standard-Fugendüse nicht gereinigt werden können.
Extra lange Düse (Düsenlänge ca. 615 mm)
  • Gelangt tief in zu reinigende Zwischenräume.
Geeignet für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger sowie -Waschsauger
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 1
Standardnennweite (mm) NW 35
Arbeitsbreite (mm) 615
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 615 x 40 x 40
Anwendungsgebiete
  • Zwischenräume
  • Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
  • Seitentaschen im Auto