Flexible Fugendüse
Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.
Ob schwer zugängliche oder beengte Stellen in Auto, Haushalt, Keller oder Gartenhaus – die flexible Fugendüse sorgt für Sauberkeit bis in den letzten Winkel. Dank des biegsamen Materials erreicht die Düse Bereiche, die mit der Standard-Fugendüse nicht gereinigt werden können. Die Fugendüse ist für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger sowie -Waschsauger geeignet.
Merkmale und Vorteile
Fugendüse aus weichem und flexiblem Material
- Lässt sich leicht biegen und erreicht dadurch Bereiche, die mit der Standard-Fugendüse nicht gereinigt werden können.
Extra lange Düse (Düsenlänge ca. 615 mm)
- Gelangt tief in zu reinigende Zwischenräume.
Geeignet für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger sowie -Waschsauger
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Standardnennweite (mm)
|NW 35
|Arbeitsbreite (mm)
|615
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|615 x 40 x 40
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Zwischenräume
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
- Seitentaschen im Auto