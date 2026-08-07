Ob schwer zugängliche oder beengte Stellen in Auto, Haushalt, Keller oder Gartenhaus – die flexible Fugendüse sorgt für Sauberkeit bis in den letzten Winkel. Dank des biegsamen Materials erreicht die Düse Bereiche, die mit der Standard-Fugendüse nicht gereinigt werden können. Die Fugendüse ist für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger sowie -Waschsauger geeignet.