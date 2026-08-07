Buse de fentes flexible
Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.
Zones exiguës ou difficiles d'accès dans la voiture, la maison, la cave ou l'abri de jardin : le suceur pour fentes flexible assure la propreté dans les moindres recoins. Très souple, il peut atteindre des zones impossibles à nettoyer avec un suceur pour fentes standard. Ce suceur pour fentes est compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.
Caractéristiques et avantages
Suceur pour fentes souple et flexible
- Flexible, il permet d'atteindre des zones impossibles à nettoyer avec un suceur pour fentes standard.
Suceur pour fentes extra-long (env. 615 mm)
- Il nettoie en profondeur les interstices.
Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard (mm)
|NW 35
|Largeur de travail (mm)
|615
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|615 x 40 x 40
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Couloirs
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Poches de côté de la voiture