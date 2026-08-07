RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Basic

Zum schnellen Wechsel des Reinigungsmittels: zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für Schaumlanze Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 und 2.112-055.0).

Spezifikationen

Technische Daten

Anschlussgewinde M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Kompatible Geräte