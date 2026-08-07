Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
Hochwertig, einfach, robust: Becher-Schaumlanze Basic 3 für Hochdruckreiniger mit 900–2500 l/h Schwemmleistung. Halbiert den Reinigungsmittelverbrauch bei bester Schaumqualität.
Entwickelt für Kärcher Hochdruckreiniger mit Servo-Control-Funktion sowie einer Schwemmleistung von 900 bis 2500 Litern Wasser in der Stunde punktet unsere neue Becher-Schaumlanze Basic 3 mit außergewöhnlichen Merkmalen. So sorgt sie beispielsweise bei gleichzeitiger Verwendung unseres VehiclePro Schaumreinigers RM 838 für eine Reinigungsmittelersparnis von rund 50 Prozent und eine beeindruckende Schaumqualität. Der robuste Grundkörper aus Messing und weitere hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer. Und die clevere, 3-stufige Dosierung mittels einer integrierten Blende verhindert wirkungsvoll unbeabsichtigtes Verstellen. Auch der Reinigungsmittelbehälter weist Besonderheiten auf: Die standfeste, ergonomische Formgebung bietet am Hals eine zusätzliche Griffmöglichkeit, eine breite Öffnung zum einfachen Befüllen und ein mehrgängiges Gewinde für einen schnellen Wechsel.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|900 - 2500
|Düsengröße ( )
|38
|Max. Druck (bar)
|300
|Dosierung (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhalt (l)
|1
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.8
Videos
Kompatible Geräte
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Zubehör
Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.